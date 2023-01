Ministra Yasmín Esquivel defiende autoría de su tesis en elección de presidente de la SCJN

La ministra Yasmín Esquivel reiteró que su tesis de licenciatura en la UNAM es de su autoría, dijo que ya presentó y demostró ello ante las autoridades universitarias a las que refrendó su confianza, así como acusó un embate en contra del Poder Judicial.

Al iniciar la sesión donde se elegió a Norma Lucía Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aclaró que frente a “los señalamientos que se han sustentado en deducciones equivocadas en las que han llegado algunos periodistas tenemos que estar siempre abiertos al escrutinio público, pero también saber que desde los poderes fácticos hay una manipulación de la información que tiene como propósito abierto incidir en el proceso de la presidencia de la Corte”.

Expuso que estas injerencias constituyen un atentado contra la Independencia constitucional de la labor que realizan las juezas y jueces así como la propia Corte como institución en la actual época de la posverdad donde tenemos que ser abiertos a las críticas de la función que realizan.

Respecto a las acusaciones del plagio de su tesis, dijo que como persona apegada al derecho se presentó ante las autoridades competentes por las vías institucionales universitarias de su alma mater en la que confío y confiará siempre, y ante la fiscalía donde “aporte elementos contundentes” para ratificar la autoría de la tesis profesional que presentó para obtener su grado de licenciatura.

Acusó que “hay quienes por razones económicas cupulares o políticas quisieran debilitar a esta Corte y yo no me presté ni me prestaré a ello y por eso actué con rapidez a efecto de contener los embates que se pudieran dar hacia mi persona o hacia el Poder Judicial de la Federación y sobre todo que la verdad sea pública y publicitada”.

Yazmín Esquivel, agregó que ninguna persona juzgadora en este país se deje intimidar por fuerzas ajenas como lo son las mediáticas políticas económicas o sociales por lo que condenó cualquier ataque a la Independencia de los integrantes del Poder Judicial de la Federación un juez o jueza.

Con información de Manuel Espino

apr