Migración, inflación y seguridad, temas a discutir en reunión

En su segundo encuentro con su homólogo de Estados Unidos Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordará temas como el fenómeno migratorio, la cooperación para el desarrollo en Centroamérica, el combate a la inflación y la seguridad entre ambas naciones.

La exembajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, apuntó que en el encuentro bilateral de los jefes de Estado se hará un corte de caja sobre los avances y retrocesos de la agenda, aunque aclaró que estas conversaciones siempre son “impredecibles”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso que es una reunión para que “cada país ponga sobre la mesa cuáles son las áreas en las que consideran que ha habido avance, y cuáles son en las que ha habido problemas, y como dicen los estadounidenses, marquen su thin red line, su línea roja para decir: si tú cruzas esto, pues sí lo vamos a tomar mal”.

Entre los temas prioritarios resaltó las diferencias de interpretación del T-MEC, tráfico de drogas y de personas, y la seguridad.

“Estados Unidos nos va a decir: ‘Oigan, qué están haciendo para que no haya más periodistas asesinados, ¿cómo van los juicios?, etc. Ahora, todo esto no necesariamente se va a ver a nivel de la discusión de presidentes, sino de las delegaciones”, indicó.

Sin embargo, dijo que no tiene claro si habrá una reunión con comitivas ampliadas para discutir a profundidad estos temas.

“Si nada más hay la reunión de los dos presidentes, allí es privilegio de los mandatarios hablar de lo que ellos quieran. Pueden hablar del clima o muy seriamente López Obrador decir: ‘Yo estoy muy preocupado por el creciente acoso hacia los migrantes del gobernador de Texas’. Y Biden le puede comentar: ‘Fíjese que yo estoy muy sentido porque pensé que tenía en México un amigo en América Latina y resulta que me estuvo jugando las contras”.

Sobre migración, opinó que, como se adelantó en la cumbre, puede haber un anuncio para aumentar el número de visas H2-A, así como agilizar los juicios de asilo por la eliminación del programa Quédate en México.

Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora, señaló que lo que se puede esperar de la visita de López Obrador a Washington es que se ponga sobre la mesa un programa de trabajadores migratorios.

“La idea es que se den opciones de migración y eso es algo que se va mencionar sobre todo en el contexto de lo que está pasado en Texas con el gobernador Greg Abbott que toma decisiones propias —de regresar migrantes ilegales a la frontera—, esto va a tener mucho impacto en la reunión”.

Señaló que a Estados Unidos le interesa mucho el tema porque es parte del T-MEC: “Teníamos una visa NAFTA que se quitó con el presidente Donald Trump, es para profesionistas y ya oí lo que le dijo el presidente López Obrador que está un poco en la idea que se abran estos nuevos canales, que sería una forma de dar una mayor movilidad regular, pero no necesariamente permanente”, dijo.

Gabriel Guerra Castellanos, analista de temas internacionales, explica: “Es un encuentro al que llegan en posiciones dispares: el presidente López Obrador en la cúspide sexenal, el presidente Biden en su punto más bajo en las encuestas y con la perspectiva de perder su mayoría legislativa en las elecciones intermedias de noviembre próximo”.