"México se abstendrá", adelanta AMLO sobre votación para expulsar a Rusia de Consejo de Derechos Humanos de ONU

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que México se abstendrá en la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas que este jueves debatirá la posible expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos, por los abusos cometidos contra la población de Ucrania.

“Lo que hemos nosotros planteado es que no debemos votar por la expulsión de Rusia, ni estar en contra, nos vamos a abstener”, dijo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo cuestionó sobre cómo se resolverá el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania si no hay una intermediación.

“¿Para qué es la ONU? ¿Cómo vamos a dinamitar un instrumento que es fundamental para conseguir acuerdos de paz y evitar la guerra y que la gente no siga sufriendo, sobre todo la gente inocente?”.

Lee también Volodimir Zelensky pide en Bucha a medios internacionales "documentar crímenes guerra"

Señaló que se debe aceptar que esta guerra dejó al descubierto el fracaso de la política.

El presidente López Obrador cuestionó por qué se soslayó el problema y por qué no se le imprimió más diplomacia a la actividad política y se evitó la guerra: “¿Por qué azuzar y no buscar la solución pacífica?... Para eso es la ONU y para eso es el Consejo de Seguridad, ¿Si no quién lo va a hacer?”.

Sobre los posibles crímenes de guerra cometidos contra la población de Bucha, Ucrania, el presidente López Obrador demandó a la ONU que investigue dichas atrocidades.

Lee también Volodimir Zelensky acusa a Rusia de cometer "genocidio" en Ucrania

jabf