México, EU, Guatemala y Honduras acuerdan trabajos conjuntos contra el tráfico de personas

Tras la muerte de 53 migrantes transportados en un tráiler en Texas, los gobiernos de México, Estados Unidos, Guatemala y Honduras acordaron trabajar de manera conjunta en la investigación, así como para desmantelar las redes de traficantes de personas.

En un comunicado, la Embajada de México detalló que los países establecerán un grupo de acción inmediata para intercambiar información y trabajar de manera coordinada para desmantelar las redes de traficantes de personas.

Además, acordaron una reunión con el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas y los cancilleres de México, Guatemala y Honduras, para analizar qué acciones se pueden adoptar de manera conjunta a fin de atender a las víctimas, así como fortalecer los canales formales para hacer de la migración una opción segura, ordenada, regular y humana.



Los cuatro países, mediante sus embajadores y cancilleres, aceptaron trabajar de manera conjunta para, en el ámbito de sus respectivas competencias, apoyar a las personas heridas y a las familias de las víctimas.

#ComunicadoConjunto | México, Estados Unidos, Guatemala y Honduras acuerdan trabajar de manera coordinada, ante la tragedia en San Antonio, Texas.

Link: https://t.co/a0dlaXZ1kf pic.twitter.com/98rMUy5Qa4

— Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) June 29, 2022