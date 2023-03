México dispuesto a profundizar cooperación antidrogas con EU, pero no con base en amenazas: SRE

El gobierno de México está dispuesto a profundizar la cooperación con Estados Unidos en el combate a las drogas, pero no sobre la base de las ofensas, la falta de respeto o las amenazas, advirtió el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

En reunión de trabajo con la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, del Senado, el funcionario lamentó que en el Congreso de Estados Unidos se afirme que México no hace nada para hacerle frente al fentanilo, cuando al menos 75 elementos de las Fuerzas Armadas de nuestro país han perdido la vida en su combate.

“México está dedicando no sólo recursos, se han perdido decenas de vidas de elementos de seguridad mexicanos en el combate al fentanilo. Cómo vamos a aceptar que se nos diga que no hemos hecho nada cuando se han perdido vidas de nuestras fuerzas armadas, de nuestros elementos de seguridad en ese combate. Con qué cara podríamos voltear a ver a las familias de esas personas que perdieron la vida si aceptamos que se diga que no estamos haciendo nada y eso por supuesto no lo podemos hacer, es completamente inaceptable”, expresó.

Roberto Velasco reafirmó que México no es un país productor de fentanilo y detalló que en los talleres o laboratorios que han sido desmantelados por las fuerzas armadas se envasa esa droga, tal como ocurre con las vacunas anticovid, que se producen en Argentina, Estados Unidos o Rusia y aquí solo se alista para su comercialización.

“México continúa siendo un país de acondicionamiento y tráfico de fentanilo y precursores, los cuales provienen fundamentalmente de Asia, pero hasta el momento no se tiene registro de producción o síntesis de fentanilo en México. Únicamente se han encontrado experimentos para realizar esta síntesis, pero hasta el momento la síntesis de la sustancia como tal no ocurre en nuestro país, lo que ocurre en nuestro país es lo que es conocido en términos comerciales como el proceso de ‘fill in finish’ o llenado, terminado”, explicó.

Detalló que nuestro país ha hecho esfuerzos sin precedentes en el decomiso de fentanilo que en esta administración ha crecido más del mil por ciento del 1 de diciembre de 2018 hasta el 6 de marzo de este año, periodo en el que se han asegurado más de seis toneladas, lo que equivale a tres mil millones de dosis

“Una dosis letal de fentanilo son dos miligramos. Estamos hablando de 3 mil millones de dosis letales; esto es muy importante porque para quienes piensan o argumentan que México no está haciendo nada o no está haciendo lo suficiente en materia de fentanilo, pues yo le respondería que México ha sacado del mercado 3 mil millones de dosis letales”, puntualizó.

Roberto Velasco afirmó que lo que México exige a Estados Unidos es reciprocidad y que emprenda acciones concretas para frenar el tráfico de armas a nuestro país.

“Lo que México le está pidiendo a Estados Unidos es que haya un esfuerzo proporcional. ¿Por qué si nosotros hemos perdido tantas vidas en el combate al tráfico de drogas hacia el norte, Estados Unidos no va a dedicar recursos a combatir el tráfico de armas a nuestro país? ¿por qué si nosotros hemos destinado históricamente miles o decenas de miles o cientos de miles de millones de dólares al combate del narcotráfico hacia Estados Unidos, Estados Unidos no va a dedicar una cantidad proporcional también al tráfico de armas? Aceptar esa realidad sería aceptar una relación en la cual México no tuviera derecho a plantear sus prioridades y a recibir un trato entre iguales”, subrayó.

