“Me estoy desquiciando”, “matar a AMLO” y “hampa del periodismo”: las frases de la semana

Matar a AMLO

Celia Lora, hija de Alex Lora, vocalista de El Tri, causó polémica por sus declaraciones en contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un programa de televisión por internet.

Entrevistada por Adela Micha, Celia, quien recientemente declaró que incursionaría en el cine para adultos, dijo que pidió a uno de sus amigos matar a López Obrador.

- ”Te manda saludos mi amigo que está enamorado de ti”

- “A pues ya preséntamelo”

-”Es un pendejo. Es un pendejo, porque le dije orita que viniera, y está volando con tu tío el Peje. Y le dije mátalo por favor. Fíjate Kamikaze, hazlo por el país, cabrón”

-“¿Es piloto del Peje o qué?”

- “No, este güey no tiene”

-”¿A dónde lo llevó?”

-”Ay, ojalá lo lleve a la chingada”



“El homosexual no nace, se hace”

"Digan lo que digan, con plena conciencia grito a los cuatro vientos aunque la gran mayoría exprese lo contrario: El homosexual no nace, se hace. Se los dice alguien que vivió y conoció el mundo gay a fondo y en todos los niveles socioeconómicos. La homosexualidad es 1 trampa", escribió el exconductor a través de las redes sociales .

“Hampa del periodismo”

Al ser cuestionado en su conferencia mañanera sobre despidos de médicos y enfermeras, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que existe un "hampa" del periodismo.

"No se está despidiendo a nadie, a nadie. Es propaganda, es para afectarnos. Ya ven cómo es el hampa del periodismo, no todos desde luego, no todos, no, no, no, pero en el hampa del

periodismo se usa mucho que la calumnia cuando no mancha, tizna", dijo.

Refresco, para mantener al pueblo enfermo y sometido

Jesusa Rodríguez, senadora de Morena, compartió a través de sus redes sociales un video en el que muestra cómo subió a la Pirámide del Sol, en Teotihuacán, en un tiempo de 5 minutos con 55 segundos, de una sola vez y sin detenerse.

Refirió que al llegar, casi muere y no por el esfuerzo: “encontré dos botellas, una de agua y otra de refresco. Dos productos para mantener al pueblo enfermo y sometido”.

En la cima de la pirámide, Rodríguez lanzó un “¡Viva México” y dijo que “nuestras abuelas y nuestros abuelos nos enseñaron a construir. Ellos pensaban las cosas a largo plazo, nuestro proyecto, a corto plazo, es salvar al mundo. Si pudieron esto, podemos todo, incluso transformar al país”.



Subí la Pirámide del Sol en 5:55 minutos. Al llegar casi me muero, no por el esfuerzo; encontré dos botellas, una de agua y otra de refresco. Dos productos para mantener al pueblo enfermo y sometido. Si subes, respeta. #FelizJueveshttps://t.co/YnbrFlbise pic.twitter.com/8FBCJZoLDN — Jesusa Rodríguez (@jesusardgz) 23 de mayo de 2019

Dejen de atacar a AMLO

El senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena) advirtió que algunos empresarios "no se han dado cuenta de que México ya cambió, que no creen en el proyecto de transformación y que posiblemente están actuando en contra todos los días".

“(...) Llegué a una conclusión: Podrán tener todo el poder económico, político del mundo, pero si a uno lo acusan falsamente y uno se defiende, lucha, resiste, puede ganar, puede triunfar. Este es un ejemplo claro de que tarde o temprano su poder también tiene sus limites.

“Y ojalá se incorporen a esta transformación y dejen de atacar al Presidente, al gobierno y al sistema. Más les vale, por el bien de su fortuna y sus negocios también”, dijo.

“Bandera de México, que estás en el cielo”

“Bandera de México que estás en el cielo”, expresó un joven estudiante de Tlaxcala al confundir el juramento a la bandera con el Padre Nuestro.



“Este gobierno, más que ningún otro, necesita inversión privada”

"Este gobierno, más que ningún otro, necesita inversión privada, y tengo información de que han venido muchos inversionistas, bancos", dijo el empresario Carlos Slim Helú.

Durante la conferencia “El Centro Histórico, una visión personal”, el empresario explicó que este gobierno en particular va a necesitar más inversión privada que la que necesitó Felipe Calderón.

Ante miembros de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), detalló que Felipe Calderón tuvo recursos del petróleo por 460 mil millones de dólares; Enrique Peña Nieto, alrededor de 300 mil millones de dólares; y Ernesto Zedillo, 109 mil millones de dólares.

Fui objeto de amenazas

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa reveló que en varias ocasiones lo amenazaron directamente y en algunas otras, según labores de inteligencia, intentaron atentar contra su vida y la libertad de su familia.

En la carta, el ex presidente Calderón expone: “me tocó enfrentar organizaciones delincuenciales, algunas de las cuales hay quienes las consideran entre las más peligrosas del mundo”.

“Como consecuencia de todo ello, en diversas ocasiones fui objeto de distintas amenazas, algunas públicas, otras directas, y tuve conocimiento a través de labores de inteligencia del

Estado de acciones que se encaminarían a atentar contra un servidor o contra la vida o la libertad de algún miembro de mi familia”, expuso.

Injerencia perniciosa

“Quiero decirlo lo más claro que puedo y debo: algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social”, manifestó Germán Martínez al renunciar a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social.

“El Presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el 'cargo' que el 'encargo'", añadió.

“Déjenme salir, me estoy desquiciando”

“Déjenme salir, me estoy desquiciando”, rogó la mexicana Daniela, quien permaneció dos años encerrada, aislada, en un cuarto, por orden del líder de la secta NXIVM, quien decidió que ese era el mejor castigo para ella por subir de peso y mostrar interés en otro hombre.

Lauren Salzman, la mujer encargada de vigilar a Daniela, reveló entre martes y miércoles detalles del cautiverio de la mexicana durante su testimonio en el juicio contra el líder de la secta, Keith Raniere.



“El pueblo tiene hambre y tiene sed de justicia”

“El pueblo tiene hambre y tiene sed de justicia, pero con la Cuarta Transformación se va a saciar el hambre y la sed de justicia del pueblo de México”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la entrega de apoyos en Zacatecas.

