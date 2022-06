MC se unirá a Va por México, predice Monreal

A pesar de que el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) rechazó integrarse a la coalición Va por México para las elecciones presidenciales de 2024, al final se integrará a esa alianza “por supervivencia”, aseguró el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila.

En conferencia de prensa, el líder de la bancada morenista dijo estar convencido de que los cuatro partidos opositores irán juntos contra Morena en la próxima contienda presidencial, por una necesidad política.

“No obstante que el dirigente nacional (de MC) ha dicho que no, pienso que al final el bloque de los tres más Movimiento Ciudadano caminarán juntos en el 24, no sólo por ser competitivos, sino por sobrevivencia. La experiencia de este proceso electoral previo al 24 hace suponer la necesidad de reagruparse y de constituir un frente político en torno a todos los opositores”, señaló.

El senador de Morena afirmó que tiene la certeza de que MC acompañará a la coalición Va por México porque ha dialogado con todos los partidos “y porque los resultados electorales del domingo no dejaron bien parada a la oposición.

“Yo creo, lo he platicado con los dirigentes, que por sobrevivencia se van a agrupar, es la única manera de que puedan ser competitivos con Morena. Si caminan aislados, dispersos, no hay forma de que le ganen a Morena. Aun así, con los cuatro, no hay forma de que le ganen a Morena en este momento”, resaltó.

En redes sociales el coordinador de MC en el Senado de la República, Clemente Castañeda, afirmó que “mientras unos piensan en la supervivencia, en Movimiento Ciudadano pensamos en un proyecto de país. Ni el oficialismo ni los partidos tradicionales le ofrecen a México una opción distinta”.

Ricardo Monreal aclaró que él no pretende ni ha valorado la posibilidad de encabezar la coalición opositora, porque va a luchar dentro de Morena y porque “ellos tienen candidatos de sobra”, además de que “ni siquiera ha pasado por la mente de ellos ni por la mente mía”.

El legislador zacatecano remarcó que es un error considerar que la oposición está muerta con miras a las elecciones presidenciales y apuntó que en 2024 sí “hay tiro” con la oposición, aunque ésta requiere reagruparse, revisar su estrategia, su proyecto como coalición y tratar de recomponer su táctica.

“Tampoco daría por muerta a la oposición. Se equivocan quienes creen que ya está liquidada. La oposición sigue estando viva y no debe de confiarse a Morena de que se va a reagrupar (…) No minimizo a la oposición, va a haber competencia. Tampoco creo que el resultado del 24 vaya a ser muy amplio o contundente”, subrayó.

En este sentido, advirtió que se puede dar un proceso de recuperación de la oposición porque los partidos que la integran aprendieron la lección de las elecciones del domingo pasado.