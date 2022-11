MC convocará Parlamento Abierto en Jalisco para discutir permanencia de Guardia Nacional

Jalisco será el primer estado del país en discutir la agenda de seguridad a través de un Parlamento Abierto, informó el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, quien adelantó que solicitará a la Junta de Coordinación Política se convoque al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como a académicos, especialistas, activistas, empresarios, periodistas y autoridades, para analizar y discutir la Reforma que promueve el Gobierno Federal para ampliar la permanencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública.

“Que quede claro, en Jalisco reconocemos y respetamos la labor de las Fuerzas Armadas, pero sabemos que México sí tiene opción de un mejor modelo de seguridad fortaleciendo las policías locales”, indicó Velázquez Chávez.

A través de un comunicado, se informó que el Parlamento Abierto, a realizarse en un día por definir la próxima semana, fue anunciado de manera conjunta con los senadores de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo García y Clemente Castañeda Hoeflich; la Diputada Federal, Mirza Flores Gómez; el Presidente de la Bancada Naranja en el Congreso local, Gerardo Quirino Velázquez Chávez; la Presidenta del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Claudia Murguía Torres, así como las y los diputados de Jalisco de ambas representaciones políticas, Alejandra Giadans Valenzuela, Celenia Contreras González, Rocio Aguilar Tejada, Mirelle Montes Agredano, y Antonio Chávez Ambriz.

Al respecto Murguía Torres indicó, “no podemos dejar de lado lo valioso que puede ser un ejercicio de consulta y escucha hacia los ciudadanos a los que finalmente nos debemos y que representamos.

“Hay una percepción en torno a declaraciones mañosas y cruzadas del Gobierno Federal respecto a la utilidad y respecto a la supuesta petición de la ciudadanía de que las Fuerzas Armadas intervengan en temas de seguridad que han hecho de este un tema todavía más complicado y más obscuro que tiende a favorecer la postura del Gobierno Federal y del Presidente”.

Clemente Castañeda, coordinador de MC en el Senado destacó que Jalisco está poniendo el ejemplo al llevar a cabo este ejercicio, "que venga el Gobierno Federal, en voz del secretario de Gobernación, a hacer su planteamiento; que pueda haber un diálogo franco, abierto y libre, que vengan los académicos, los expertos, los rectores de las universidades, grupos parlamentarios, legisladoras y legisladores, y que Jalisco pueda atestiguar un amplio debate sobre un tema trascendente", expresó el senador jalisciense.

Subrayó que la posición de las y los legisladores de Movimiento Ciudadano es un cuestionamiento al Gobierno Federal que no ha fortalecido a las policías locales para regresar paulatinamente a sus cuarteles a los elementos de las Fuerzas Armadas, “que Jalisco ponga ejemplo de lo que no se ha hecho a nivel nacional, porque más allá de la discusión ardua que tuvimos en la Cámara de Senadores y de Diputados, no ha habido un proceso de parlamento abierto".

Con información de Víctor Gamboa

