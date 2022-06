Mayo se convierte en el mes más violento de lo que va del 2022

Tal como se proyectó desde hace días, mayo se convirtió en el mes más violento de lo que va del 2022, al contabilizar 2 mil 472 asesinatos, un promedio de 80 al día, de acuerdo con el conteo diario de víctimas de homicidio doloso elaborado por el gabinete de seguridad federal.

Se trata de la cantidad más alta en números absolutos desde mayo del año pasado y del promedio diario más alto de víctimas desde agosto de 2020.

Comparadas con las 2 mil 131 víctimas de abril, el mes pasado registró un incremento de 16 por ciento en asesinatos, así como cuatro días con más de 100 asesinatos: 24 de mayo, 118; 01 de mayo, 112; 22 de mayo, 107; 15 de mayo, 105, que son los más violentos del año.

El 24 de mayo fue el día más violento en Guanajuato, al registrar 19 homicidios dolosos en diferentes municipios.

Por estados, nuevamente Guanajuato se mantuvo en primer lugar al alcanzar 330 muertes intencionales en mayo, su quinta cifra más alta desde agosto de 2020, en el que se dio la detención del que fuera líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, preso en el penal de máxima de seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Según el registro histórico, los meses más violentos en dicha entidad gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN) son: septiembre de 2020, 369; octubre de 2020, 362; agosto de 2020, 348; noviembre de 2020, 334; mayo de 2022, 330.

Siendo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, hoy gobernador de Sonora, presumió una disminución de homicidios dolosos en Guanajuato, después de la detención de “El Marro”.

“Podemos resaltar sin que ello hable de una tendencia, de que, a partir de este evento, hay una baja sensible en los homicidios dolosos en el estado de Guanajuato, alrededor del 50 por ciento”, destacó en agosto de 2020.



En la misma sintonía, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló: “a partir de la detención del jefe del cártel de Santa Rosa de Lima se ha observado una disminución de homicidios; no han desaparecido, pero sí, ya no está en primer lugar Guanajuato, en estos últimos 15 días no está apareciendo como era anteriormente, en primer lugar”.

Después de Guanajuato, el Estado de México se ubicó en segundo lugar con 234 asesinatos, seguido de Michoacán, con 194.

Cabe recordar que los datos del conteo diario registran una subestimación de entre 15 y 17 por ciento con respecto a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

