Claudia Sheinbaum, presidenta electa, anunció a Martí Batres como director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para su gobierno 2024-2030.

Indicó que el actual jefe de gobierno también se hará cargo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

"Es un compañero de primera. (...) Trabajamos desde hace mucho tiempo juntos y como ustedes saben en la Cuarta Transformación no es solamente el cargo sino la responsabilidad y el encargo. Y le he pedido y le he aceptado un encargo fundamental que es ser director del Issste", dijo Claudia Sheinbaum.

Agregó que el ISSSTE ha avanzado "mucho", pero que se "requiere todavía mucho más trabajo para poder atender adecuadamente la salud y todas las prestaciones sociales de los trabajadores del Estado. Tienen que ver desde las pensiones, la vivienda y por supuesto la atención a la salud".

Vamos a estar a su servicio: Batres

Al respecto, Martí Batres, jefe de Gobierno, señaló que van a trabajar para solucionar problemas que afectan a los derechohabientes del ISSSTE.

"Aquí quiero decirle a los trabajadores al servicio del Estado que vamos a estar a su servicio, como lo indica nuestra filosofía y como lo indica también la función del ISSSTE, que es una institución al servicio de los trabajadores del Estado", dijo.

Añadió que va a continuar la tarea iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que va a continuar y profundizar con Claudia Sheinbaum como presidenta.

"Vamos a seguir trabajando en el camino que ha iniciado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero además vamos a seguir las indicaciones, instrucciones, tareas, encargos que nos dé la presidenta Claudia Sheinbaum", aseguró la presidenta electa.

