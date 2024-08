Los empresarios piensan como Salinas Pliego

La llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder cambió las formas en cuanto a la relación con los empresarios –particularmente con los magnates–, pero no el fondo. El Presidente ahora exhibe, vapulea e intimida públicamente a los hombres y mujeres del dinero, mientras que en privado acuerda con ellos, les entrega negocios y les pasa la “charola” a su manera: ya sea con la rifa de boletos de avión, pidiéndoles ayuda en la crisis sanitaria o inversiones para sus proyectos de infraestructura prioritarios. La separación del poder político y el poder económico fue solamente un ardid de campaña como tantos otros.

Ahora, en las postrimerías de su sexenio, López Obrador quiere volver a “echarles el caballo” a los magnates del país, aunque sólo públicamente. El Presidente enfureció luego de que el domingo y el lunes, las dos más grandes asociaciones empresariales del país –el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN)– se pronunciaran en torno a la sobrerrepresentación legislativa que otorga a Morena y a sus aliados la mayoría calificada en el Congreso federal. Este debate nunca fue tan importante como ahora que hay 18 reformas constitucionales a la espera de ser aprobadas al vapor en septiembre.

El CCE y el CMN hicieron un llamado a las autoridades electorales, que tienen en sus manos la aprobación o negación de la sobrerrepresentación de Morena, el Verde y PT, para que se haga “una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución”. El presidente López Obrador se lo tomó personal y como una afrenta a sus reformas. Entonces emergió el “tigre” con el que amenazó a los empresarios días antes de la elección del 2018. “Es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, magistrados y ministros… quieren un Poder Judicial al servicio de una minoría rapaz”, lanzó.

Y este martes, más envalentonado, el Presidente retó a los cinco multimillonarios de México a que expresen de manera personal sus puntos de vista sobre el comunicado de los organismos empresariales de los cuales forman parte. "Me gustaría que se informen los más respetados en las organizaciones empresariales sobre este caso y quiero proponer a cinco que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación: los más ricos de México, de acuerdo a la revista Forbes (Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Baillères y María Asunción Aramburuzabala).

El único que respondió, y casi en tiempo real, fue el muy vocal Ricardo Salinas Pliego. "¿Respetados y escuchados los empresarios? ¡Por favor! ¡Seamos serios!", escribió el dueño de Elektra y TV Azteca en su cuenta de X. La publicación fue leída por el presidente López Obrador en su conferencia matutina y luego dijo que mejor no opinaría. A la par, Salinas Pliego publicó una encuesta con el mensaje respecto a la sobrerrepresentación: “¿Es democrático, correcto y constitucional que el partido en el poder y sus aliados, el PV y el PT, se adjudiquen 75% de las curules en la Cámara de Diputados, cuando el pueblo les otorgó solamente el 54% de los mismos?”.

Esto último es precisamente lo que piensan la mayoría de los empresarios, los ultrarricos, representados en el CMN, y los demás, de todos los tamaños e industrias, aglutinados en las cámaras y organismos del CCE. En sus comunicados no lo expresaron de tal manera, pero es lo que opinan. Así que el Presidente puede ahorrarse que se lo vayan a decir a su conferencia, porque además así lo piensan no solo ellos, sino las agencias calificadoras de riesgo crediticio, los bancos de inversión y el mercado en general. Si no fuera por lo radical de la Reforma Judicial, quizá no habría la necesidad de presionar al gobierno de tal manera, pero los hombres y mujeres del dinero tienen claro que una mayoría calificada del oficialismo traerá muchas consecuencias adversas para sus inversiones. Así de claro.

Posdata 1

A los cinco magnates que mencionó el presidente López Obrador en su conferencia no les ha ido nada mal en el sexenio. Según los datos de Forbes, de 2018 al 2024, la riqueza de Carlos Slim aumentó 52.2%, la de Germán Larrea 61.2%, la de Ricardo Salinas Pliego 88.7%, la de María Asunción Arámburuzabala 6.7% y sólo la de la familia Baillères descendió 24%.

Y otra cosa que debería tener en cuenta no solo el presidente López Obrador, sino su sucesora, Claudia Sheinbaum, es que solamente los negocios de los multimillonarios del CMN representan 17% del Producto Interno Bruto del país y sus 61 integrantes participan en sectores clave de la economía, como la construcción, alimentos, finanzas, telecomunicaciones, minería, petróleo, bebidas, tiendas minoristas, aeropuertos, transportes, entre otros.

Una fuga de capitales sería desastrosa para el inicio del nuevo sexenio.

Posdata 2

A propósito de fugas de capitales y de la mala racha que arrastra el peso mexicano hace ya varias semanas, este martes el banco Morgan Stanley redujo su recomendación a las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

La institución financiera estadounidense consideró que los cambios que plantea la iniciativa de Reforma Judicial de Morena implican riesgos para la inversión en las emisoras del mercado bursátil en el país, por lo que las colocó en ‘underweight’, o infraponderadas, con lo que los inversionistas asesorados por el banco reducirán su exposición a las empresas mexicanas.

“Rebajamos la calificación de México luego de la propuesta de reforma judicial que el Ejecutivo envió al Congreso, la cual creemos presenta riesgos a la narrativa de inversión del país”, expuso Morgan Stanley.

Algunas de las empresas afectadas son Walmart de México y Centroamérica, Femsa, Coca-Cola Femsa, Kimberly Clark México, Laureate y Qualitas.

Posdata 3

El 5 de julio pasado revelé en este espacio los planes de los integrantes del Poder Judicial de la Federación para llevar a cabo un paro masivo de labores, originalmente planteado para el 15 de agosto. Se retrasó cinco días, pero finalmente hoy todos los órganos del PJF suspenden actividades hasta nuevo aviso.

Se ha manejado la versión de que la decisión es únicamente de los trabajadores de base, por lo que incluso se hizo una votación; sin embargo, el planteamiento viene de algunas de las máximas cabezas del Consejo de la Judicatura Federal, quienes hace semanas comenzaron a circular memorandos internos para irse al paro y presionar así a los legisladores de Morena, el Verde y el PT para que modifiquen el dictamen que, entre otras cosas, estipula la votación popular de jueces, magistrados y ministros.

Como lo expuse, se “apagará” el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), un programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de asuntos de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

El objetivo de dar de baja dicho sistema es que nadie pueda trabajar, incluso algunos asuntos prioritarios del Poder Judicial. Los voceros del CJF han dicho que los temas urgentes sí se tratarán. También se planea el cierre de todos los edificios, sedes y juzgados del PJF.

Vienen tiempos muy complicados para el país.

Posdata 4

Las denuncias contra el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar, por un presunto caso de acoso a una excolaboradora de la dependencia no parece que vayan a tener efecto.

En el equipo de transición de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y en el gobierno del presidente López Obrador se asegura que David Aguilar tendrá continuidad. El funcionario va a cumplir un año en el cargo. Llegó en sustitución de Ricardo Sheffield, quien lo recomendó y fue bien recibido por el presidente López Obrador.

El procurador ofreció colaborar con la Secretaría de la Función Pública, de Roberto Salcedo, dependencia que asumió el expediente y al parecer no tiene intención, por falta de pruebas, de seguir adelante.

Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que preside Rosario Piedra, determinó la conclusión del asunto en base a lo dispuesto en el Artículo 125 del Reglamento Interno de la CNDH y también descartó la existencia de pruebas suficientes para acreditar las acusaciones contra Aguilar.

