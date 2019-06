Martí Batres reconoce 195 ataques cibernéticos al Senado en los últimos 6 meses

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, informó que esta Cámara ha recibido 195 ataques cibernéticos, que fueron mitigados inmediatamente.

Este martes, en conferencia de prensa, Notimex preguntó al senador sobre el tema luego de que se difundió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sufrió una situación similar.

Respondió que en ese momento requería más datos de parte de la empresa del Estado y comentó que no tenía información interna del Senado de que hubiera tenido un ataque de este tipo.

Más tarde, por la noche, se envió a Notimex la respuesta de una solicitud de información sobre ese tema, misma que el legislador de Morena publicó en su cuenta en Twitter.



Hoy me preguntaron si hemos recibido ataques cibernéticos en el Senado.

Las áreas internas me informan que, en efecto, en los últimos seis meses hemos recibido 195 ataques cibernéticos, de tipo DDoS, sin que se sepa el lugar de procedencia. Dichos ataques no tuvieron éxito.

— Martí Batres (@martibatres) 26 de junio de 2019