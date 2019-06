Marchan contra gobierno de López Obrador

CDMX.- Con gritos de "¡México, México, México!", cientos de personas se manifestaron este domingo desde el Monumento a la Revolución hasta el Ángel de la Independencia contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a un día antes de cumplir un año de haber ganado las elecciones presidenciales.

La marcha la organiza "Chalecos México" junto con el Congreso Nacional Ciudadano y Voces del Contrapeso.

Previo al inicio de la marcha, que avanzó sobre Paseo de la Reforma hacia el Ángel de la Independencia, se presentó un conato de riña luego de que una de las personas que se encontraban en el estrado, hizo una parodia del presidente, utilizando una máscara de plástico y señalando que se iba a realizar una "consulta a mano alzada" para decidir si renunciaba o no.

La parodia fue aplaudida por una parte de los asistentes, pero otros mostraron su enojo al señalar que "esta no es la forma" y demandar "así no, con majaderías no".

Los manifestantes, vestidos en su mayoría de color blanco, avanzaron gritando consignas contra el Presidente.

El periodista Pedro Ferriz de Con encabezó el mitin celebrado en la Plaza de la República y cuestionó si el 1 de julio de 2018, el "pueblo tomó una decisión inteligente" y tras señalar que en la marcha se concentra "la inteligencia del país", aseguró que "Sin nuestra voz no habrá ni un solo matiz que se oponga a la debacle que está cayendo frente a nuestros ojos".