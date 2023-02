El dirigente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, llegó a la plancha del Zócalo capitalino, acompañado del Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda.

Bajo el argumento de que defenderán la democracia, ambos estarán presentes en el acto en defensa del INE.

"Aquí ya estamos los mexicanos que queremos cuidar la libertad, la democracia y que creemos con toda firmeza que el INE no se toca, exigimos que de forma inmediata se promulgue el llamado Plan B para darle entonces a la Corte el tiempo suficiente para revisarla a profundidad, por eso y venimos aquí, hay decirle el Presidente la República que finalmente promulgue su ley, y para pedirle a los ministros y ministras que declaren la inconstitucionalidad de este Plan B", puntualizó Cortés Mendoza.



El presidente nacional del PAN, Marko Cortés arribó este domingo a la marcha en defensa del INE en compañía del diputado panista, Santiago Creel, quienes se movilizarán este día para defender al instituto Fotos Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/yaMTPMM6IM — El Universal (@El_Universal_Mx) February 26, 2023

Por su parte, Creel Miranda señaló a EL UNIVERSAL que la Suprema Corte está mandatada, por los ciudadanos, a dar marcha atrás al Plan B electoral.

Lee también Con “Cada loco con su tema”, de Joan Manuel Serrat, Beatriz Gutiérrez Müller responde a INE

"Venimos aquí para defender la democracia, estamos en el Zócalo y a un costado de la Suprema Corte de Justicia, qué es el tribunal máximo de la Constitución, y vamos a pedirle que actúe conforme a la Constitución, más ni menos", expresó.

Miles no quieren reforma electoral de Morena, dice Jesús Zambrano

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, llegó al Zócalo capitalino acompañado del coordinador parlamentario de ese partido en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, ambos para participar en la congregación en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevistas con EL UNIVERSAL, afirmaron que son miles de personas que no quieren la reforma electoral de Morena, reclamo que quedará de manifiesto este domingo.

Lee también Colocan mega lona de García Luna en el Zócalo previo a marcha, pero ciudadanos en favor del INE la quitan

"Estamos muy contentos, venimos acompañados de miles y miles de ciudadanos, también de las huestes perredistas, y yo espero que se desborde el Zócalo capitalino para exigirle a la Corte que actúe con responsabilidad y declare inconstitucionales las reformas del llamado Plan B, y que por lo tanto no sean aplicables en las elecciones del 2024, que vean que son miles de personas las que salen a decir 'mi voto no se toca' y 'el INE no se toca' y que sí hay un reclamo social en torno a esas reformas", indicó el dirigente nacional.

En tanto, Espinosa Cházaro aseguró que desde la cámara baja, el Sol Azteca también seguirá defendiendo al INE.

"Estamos aquí presentes, listos y preparados para defender al INE, y como dice mi playera "mi voto no se toca", vamos a defender la democracia aquí y en la Cámara de Diputados", sentenció.

Lee también Minuto por Minuto de la segunda marcha en defensa del INE

Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, actividades para el fin de semana y muchas opciones más.

apr/mcc