Horas previas a que se lleve a cabo la marcha de 8M para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, algunos museos, edificios y monumentos ya lucen con vallas como parte del dispositivo de seguridad.

En un recorrido que realizó EL UNIVERSAL, se constató que diversos edificios y monumentos sobre Avenida Juárez y Calle Cinco de mayo ya tienen vallas para si protección.

Sobre avenida Juárez, el Palacio de Bellas Artes ya luce amurallado con vallas de al menos dos metros, así como también el Hemiciclo a Juárez.

Sobre esa misma calle el Archivo Histórico de Notarias, antes edificio de Copus Christi, ya luce con con vallas para su protección. De igual forma alguna plazas comerciales como Parque Alameda. También, algunos trabajadores ya están colocando las vallas en el Museo Memoria y Tolerancia sobre es misma avenida.

Sobre eje Central, El Banco de México y el edificio de Palacio Postal ya lucen con vallas en ambos entradas y salidas de los recintos. Asimismo, algunos edificios ubicados en calle 5 de mayo, lugar que recorrerá la marcha hacia el Zócalo Capitalino.

También en la calle Tacuba, la estatua ecuestre “El Caballito de Tolsá”, luce amurallada con vallas de al menos dos metros.

EL UNIVERSAL informó la mañana de este martes, sobre la colocación de vallas metálicas de 3 metros de altura para resguardar Palacio Nacional en la víspera de la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

La senadora por Morena, Antares Vázquez, defendió la instalación de vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional en vísperas de las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, se burló de la oposición a quien acusó de azuzar a las feministas a la violencia.

“Ahora resulta que aquellas que están impulsando la violencia en las marchas para ir degradando el movimiento feminista. ¿Qué eso quieren? Que en el imaginario colectivo quede que las mujeres somos violentas”, dijo en tribuna al iniciar la sesión ordinaria en el Senado.

“Esas que andan promoviendo a esos grupos, ahora resultan que se quejan por una vallas de Palacio Nacional”, ironizó.

Dijo que aquellas y aquellos que “están solapando el sabotaje del Metro ahora viene a protestar por unas vallas.

“Celebremos mujeres que hoy tenemos un presidente que está impulsando las políticas a favor de las mujeres”, subrayó.

Un poco antes, la senadora por el PAN, Kenia López, dijo que “hoy claramente el Presidente de la República levanta un muro porque sabe que la realidad para las mujeres en su gobierno ha sido terrible”.

“Le dijo al señor López Obrador: no le tenga miedo a las mujeres en México, no le tenga miedo a la verdad, no construya muros.”

Con información de Luis Carlos Rodríguez y Víctor Gamboa

