Marcelo Ebrard. Insiste que Cumbre de las Américas no debe excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, insistió en que la próxima Cumbre de las Américas no debe excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua, de lo contrario sería mejor cambiarle el nombre a dicha reunión.

“Absolutamente porque si es Cumbre de las Américas no puede faltar nadie, y si no, entonces hay que cambiarle el nombre y que no sea cumbre de las Américas, que sea reunión de trabajo, pero Cumbre de las Américas y así se lo hicimos saber implica a todos los países de las Américas”.

En entrevista, previo a su salida a El Salvador, en el segundo día de la gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador por Centroamérica y el Caribe, Ebrard destacó que el Presidente de México expondrá la necesidad de invertir en la región para generar desarrollo.

“Ayer el Presidente decía que no se han invertido todavía y es cierto, no se han invertido y, sin embargo, vemos que hay inversiones enormes cuando hay guerra, entonces seguramente ese va a ser un planteamiento que va a ser el Presidente”.

México incorporará a 25 mil trabajadores guatemaltecos a la seguridad Social

Ebrard destacó que entre los acuerdos con Guatemala será el que México va a incorporar a 25 mil trabajadores guatemaltecos temporales agrícolas principalmente son personas que trabajan, en la República Mexicana, por una temporada, y que no tienen servicios médicos, ni acceso a servicios médicos.

“México decidió, el presidente López Obrador que coticen IMSS, que los apoyen sus empleadores como debe ser, según la ley, y que sean incluidos en lo que son servicios médicos, es un gran paso para México porque es lo que le estamos demandando a Estados Unidos”.

Señaló que ese será a uno de lo temas que se abordará en la Cumbre de las Américas, para junio próximo en Los Ángeles, California, pero “estamos poniendo el ejemplo, la muestra”, dijo.

