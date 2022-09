Manuel Espino se da "agarrón" en Twitter con Fox y Calderón

La noche de este viernes el político duranguense, Manuel Espino, tuvo una intensa actividad en Twitter respondiendo mensajes de un par de expresidentes del país.

En primer lugar, respondió el tuit de Vicente Fox, en donde el exmandatario expresa que se arrepiente de haber liberado al presidente Andrés Manuel López Obrador del proceso de desafuero en 2005. "Saben a veces me arrepiento de haberlo liberado del "desafuero", escribió.

Manuel Espino le respondió: "No te quedó de otra, tú insistías en el desafuero, yo te dije que en ese propósito el PAN no te seguiría porque era una fobia personal. Yo saqué al partido y a su bancada de diputados federales de esa absurda intentona. No dependía de ti la decisión".



Espino ya no obtuvo alguna replica. Pero este no fue el único comentario que incomodó al duranguense, sino que de igual forma respondió al tuit de otro expresidente panista, Felipe Calderón, cuando éste opinó acerca de la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

"Es pésima candidata. No entusiasma ni a sus huestes. Debe cuentas por la línea 12. Eso sí, miente cómo respira y busca culpar al pasado de lo que no sabe resolver. En eso sí se parece a su jefe", escribió.



Pero Espino tampoco se quedó callado y sentenció: "Hablas como si estuvieras ebrio a grado de mala copa (sic) envenenando a tu alrededor. Por qué no respetas a los demás? Por cierto, te recuerdo que tú fuiste un pésimo candidato, te hicimos ganar a pesar de ti y de tus truculencias. Recuerdas eso?"



Algunos usuarios ajenos a la polémica llegaron a responderle: "Espino ya duérmete", le dijeron. "Tengo años dormido, los mismos que tú estás ajeno a la realidad", se apuró a responder Espino, quien fuera Comisionado del Servicio de Protección Federal.

Cabe recordar que Espino fue militante del Partido Acción Nacional (PAN) y después miembro del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

