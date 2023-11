Al grito y exigencia de “fuera Alfonso Cepeda” de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cientos de maestros, liderazgos y referentes de diferentes entidades federativas del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical (MNTS) hicieron una serie de planteamientos para democratizar a dicho gremio durante la Segunda Convención Nacional Democrática.

Ricardo Aguilar, coordinador nacional del Movimiento por la Transformación Sindical urgió a acabar con la “simulación” al interior del SNTE y dijo que esta nueva organización magisterial lleva más de cinco años de lucha, coincidieron en que la tarea educativa, laboral y sindical es fundamental para trazar la ruta hacia la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.

Ante Juan Carlos Beltrán, representante personal de la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, los dirigentes María Elena Oliva, de Sinaloa; Galdino Diego, de Veracruz; Isaac Alvarado Alcocer, de Quintana Roo y José Rolando May May, de Yucatán, expresaron que están de acuerdo en seguir fortaleciendo los trabajos políticos que realiza la aspirante presidencial y manifestaron que no habrá transformación política sin pensamiento crítico.

“No hay transformación política sin transformación sindical”, subrayan.

Antes de la ceremonia de clausura que estuvo a cargo de la maestra Dominga Escobar Luis, otros referentes que tomaron la palabra enfatizaron que el SNTE tiene que ser pivote de la transformación democrática que vive el país.

“Que la maestra y el maestro jueguen un papel preponderante en la nación”, pero también, si no hay un sindicato demandante que reivindique derechos y demandas del magisterio estaría ausente del papel que le corresponde, afirmaron.

Urgieron a que el SNTE sea un sindicato que reivindique la tarea del maestro y una revaloración de los trabajadores de la educación, perdida en los últimos años.

Durante el evento, Juan Carlos Beltrán, representante de la doctora Claudia Sheinbaum, informó que como muestra del liderazgo y empuje que ha tenido el MNTS, su coordinador nacional formará parte del Consejo Nacional de Educación, un órgano en que se están construyendo las bases de un nuevo proyecto educativo de continuidad.

“Fuera Cepeda, fuera Cepeda”, se escuchó en el salón durante una larga jornada de posicionamientos magisteriales.

