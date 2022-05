Tras las denuncias de amenazas que expuso la madre buscadora Ceci Flores, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la defensora de los derechos humanos tiene protección.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador contó que planteó el tema de Ceci Flores en la mesa de Seguridad “y toda su familia tiene protección, ella también”.

“Nada más que decidió, por su iniciativa propia, irse. De todas manera se le está cuidando donde está en Sonora, y se dio la instrucción también al gobernador Alfonso Durazo; ofrezco disculpa porque dije ‘se dio la instrucción’, ¡no, está mal dicho! Se hizo la recomendación al gobernador porque él es un gobernante libre y soberano.

“Pero sí se le dio la instrucción a Rosa Icela (Rodríguez) y Adán (Augusto López) y Alejandro Encinas, que han hablado con ella varias veces en general y se va a seguir hablando y se le va a seguir apoyando y protegiendo”, expresó el Presidente.

“Y la recomendación que ha hecho derechos humanos es que estén aquí, que no vayan a Sonora y ella decidió ir a Sonora, de todas maneras allá estamos pendientes cuidándola y la vamos a seguir cuidando”, agregó López Obrador sobre Ceci Flores.

“No somos adversarias ni malas personas”, dice madre buscadora a AMLO

Tras los dichos de López Obrador en su mañanera, Ceci Flores, quien busca a su hijo Alex, puntualizó que se encuentra en Sinaloa y no en Sonora y refirió que a quien debió pedirle apoyo el Presidente fue al gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya.

A través de sus redes sociales, la madre buscadora indicó que ni el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ni el subsecretario Alejandro Encinas la han atendido y “menos cumplido”.

“Déjeme contarle de primera mano sin intermediarios nuestra realidad señor presidente López Obrador. No somos adversarias ni malas personas. Yo solo soy una madre desesperada por encontrar a sus hijos. Ayúdeme señora Beatriz Gutiérrez Müller sé que a usted la escucha”, escribió Ceci Flores.





Mi vida corre peligro

El pasado 287 de mayo, Ceci Flores escribió en redes sociales: “Mi vida corre peligro. Tengo que irme del lugar. No puedo seguir buscando en este momento a mi hijo Alejandro. Siento un nudo de impotencia en mi garganta que no me deja hablar y se extiende por todo mi ser”.

