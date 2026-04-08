El pleno de la Cámara de Senadores aprobó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual tiene como objetivo establecer un marco legal que permita la participación del sector privado y social en proyectos de infraestructura pública mediante esquemas de inversión mixta, directa o indirecta.

Las bancadas del PRI y PAN rechazaron la nueva ley presidencial, al calificarla de una “licencia para robar” para el gobierno federal; añadieron que fomentará discrecionalidad, amiguismo, tráfico de influencias y simulación.

Durante la sesión ordinaria se aprobó en lo general y en lo particular, con 84 votos a favor y 28 en contra, así como se turnó al Ejecutivo federal la reforma presidencial que permite la suscripción de contratos por hasta 40 años, con el fin de brindar certeza jurídica a los inversionistas y asegurar la continuidad de las obras, independientemente de las variaciones en los ingresos del gobierno.

Los proyectos se enfocarán en áreas estratégicas como energía, trenes, carreteras, puertos, salud y agua.

Se crea el Consejo de Planeación Estratégica como un órgano consultivo (presidido por el Titular del Ejecutivo) encargado de definir prioridades, emitir recomendaciones y dar seguimiento a las inversiones.

En tribuna, la senadora del PAN Imelda Margarita Sanmiguel indicó que esta nueva ley contiene mecanismos mañosos que privilegian y que se convierten en un sistema exclusivo que va a beneficiar a un grupo de empresarios afines al régimen. “Es una licencia para robar”, se incrementarán el tráfico de influencias y los negocios al amparo del amiguismo, dijo.

“Esa reforma es un manual burdo de cómo ser discrecional, de cómo evadir responsabilidades y de cómo manejar el dinero sin controles. Desaparecieron al Inai. Así que toda reforma que carezca de controles de transparencia y que debilite la rendición de cuentas es inadmisible”.

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