“Los principios no se negocian”; AMLO rechaza negociar para sacar adelante su reforma electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este viernes negociar para sacar adelante su reforma en materia electoral, pues manifestó que “los principios no se negocian”.

En conferencia de prensa en la Base Aérea Militar número 8 y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que cada quien tiene que asumir su responsabilidad.

“No, porque no se trata de negociar, los principios no se negocian, no, no, no. Cada quien debe asumir su responsabilidad cada quien. Yo llevo muchos años luchando para que haya democracia en el país porque casi nunca ha habido democracia en México, en la historia, así destellos, la República Restaurada, diez años con Juárez y Lerdo. Todo el siglo XIX fue el dominio de dos hombres Santa Anna y Porfirio Díaz, el siglo XX a pesar de la revolución en lo político no hubo cambios”, dijo.

