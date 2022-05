Los exconsejeros y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, rechazaron de forma unánime la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras calificarla de autoritaria, regresiva y que busca debilitar su autonomía.

Lorenzo Córdova señaló que no es necesaria una reforma electoral antes de 2024, menos si se busca construir desde rencores y venganzas.

Durante el panel “La importancia del INE para garantizar elecciones libres y equitativas en México”, organizado por la Universidad de Guadalajara, sostuvo que el órgano electoral funciona, lo que se refleja en sus índices de credibilidad.

“Yo no sé si un momento en el cual a quien no está de acuerdo contigo lo tildas de ‘traidor a la patria’ sea el mejor momento para generar ese amplio consenso que requiere una reforma electoral. Cuando se divide al país entre buenos y malos, esta lógica de polarización, hablar de una reforma es la peor idea, porque lo único que va a provocar es que las nuevas reglas sean fuentes de conflicto, no de solución”, expuso.

En tanto, el primer consejero presidente del entonces IFE, José Woldenberg (1997-2003), advirtió que la reforma presentada por el presidente intenta mermar la autonomía de las instituciones electorales “para alinearse a la voluntad oficial”, por lo que de aprobarse significaría una regresión democrática.

“Sabemos que el titular del Ejecutivo cree que sus intenciones son las únicas valiosas y que el resto de los poderes constitucionales, órganos autónomos, partidos, medios, organizaciones de la sociedad civil sólo deberían ser eco de la voluntad presidencial”, apuntó.

En su oportunidad, María Marván, exconsejera presidenta del IFE (2013-2014) señaló que la reforma electoral presentada por el presidente es autoritaria y debilita al INE.

En primer lugar, argumentó, es autoritaria porque sujeta la elección de consejeros a los intereses políticos de una elección, en la que los candidatos serían propuestos por los tres poderes.

Por su parte, Luis Carlos Ugalde, exconsejero del órgano electoral (2003-2007) subrayó que no es suficiente con que se rechace la reforma electoral, ya que no cuenta con los votos necesarios para avanzar, sino que se debe ganar con la batalla de las conciencias para no debilitar la imagen del INE.

En opinión del exconsejero presidente Leonardo Valdés (2008-2013) secundó el rechazo a la iniciativa presidencial al considerarla un retroceso en la conformación del Consejo General del órgano electoral.

Ante la falta de acuerdos en el Congreso, planteó un escenario en el que la ciudadanía únicamente vote por los 20 candidatos propuestos por el titular del Ejecutivo en turno, es decir, que decidiría quien organiza la elección de su sucesor.

