Llegan refuerzos foráneos para lucha contra el Covid

Pese al miedo y la tristeza de no pasar Navidad y Año Nuevo con sus familiares, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) provenientes de diversos estados de la República, primordialmente de la región sureste, arribaron ayer a la Ciudad de México para reforzar la primera línea de batalla contra el Covid-19.

En avión y camiones, provenientes de Quintana Roo, Oaxaca, Nayarit, Yucatán, Puebla, Veracruz, Jalisco, entre otros, los profesionales de la salud llegaron a la capital del país para instalarse en los hoteles donde vivirán el próximo mes, mientras apoyan a sus compañeros en al menos siete hospitales del IMSS, ante el incremento de casos.

Entre los trabajadores que llegaron está Fátima Antonio Ramos, enfermera de la Clínica Familiar 65, en Oaxaca, quien afirmó que aunque se siente triste de no pasar estas fiestas con sus seres queridos, le gana el sentimiento “solidario y humano” con sus compañeros.

“Mi familia no estuvo de acuerdo, pero me dijeron que me cuidara y que me esperan”, contó en entrevista. “Sabemos que esto es temporal, que vamos a salir adelante y venimos a apoyar”.



Para Fátima, esta será la primera vez que se dedique completamente a atender pacientes con Covid-19, pues aunque en Oaxaca apoyó a algunas personas con el virus, eran las menos, y dedicó todo este tiempo a prepararse para cuando se requiriera su presencia en la primera línea de batalla.

Desde Jalisco, los enfermeros Jorge Luis Torres López, especialista en cuidados intensivos; Fernando Martínez y Carlos Vieyra llegaron en un grupo de 36 profesionales de la salud para brindar apoyo a sus compañeros en la capital del país.

Torres López dejó a su familia en Guadalajara —su esposa y dos niñas de cinco y dos años— convencido de que es su deber ayudar a los colegas en esta batalla.

“Es una situación difícil, creo que todos quisiéramos pasar el 24, el día último, el Día de Reyes con ellos, pero creo que es un área de oportunidad para venir a aprender cómo trabajan en la Ciudad de México o igual venir a intercambiar ideas de cómo trabajamos en Jalisco y eso es lo que me hizo venir”, comentó.

Saben que puede haber momentos en que parezca existir déficit en la atención hospitalaria del IMSS, pero que ellos y sus compañeros harán todo lo que esté en sus manos para ayudar a los pacientes.

“Va a haber un punto en que no habrá más ayuda si en los demás estados se llega a la misma situación, esto debe contemplarse entre la población, ya no es ayúdate o ayúdame, sino ayudémonos todos”, añadió Carlos.



Un mes es lo que se plantea que labore en los hospitales para tratar Covid-19 el personal de apoyo que llegó a la capital.

Abrazada a las fotos de sus padres y su hermano, y a una imagen de la Virgen de Guadalupe, la enfermera Karla llegó con un grupo de trabajadores del IMSS de Oaxaca, pese a que su familia no estuvo de acuerdo con su decisión de ayudar.

“Es por algo bueno, en mi casa me dijeron: ‘Estás loca, vas a cuidar gente que no se quiere cuidar, vas a arriesgar tu vida’, porque nosotros arriesgamos la vida al servir al pueblo”, dijo.

En entrevista, la enfermera originaria de Loma Bonita, Oaxaca, reconoció, con los ojos llorosos, que tiene miedo del coronavirus, pero que todos estos meses atendió pacientes con esta enfermedad en su entidad.

Explicó que desde que empezó la pandemia no ha parado de trabajar y que ha visto a mucha gente morir por este mal, razón por la que vino a ayudar.

Con el propósito de dar un respiro a sus compañeros en la Ciudad de México, el médico cirujano Alejandro Corral se trasladó desde Quintana Roo como parte de la Operación Chapultepec.

El grupo con el que Corral llegó lanzó un par de porras en el aeropuerto de la Ciudad de México para animarse y anunciar que los refuerzos han llegado.

En entrevista, el también coordinador en el Hospital 1 del IMSS en Chetumal, Quintana Roo, confió en que su llegada y la de su equipo sirva para que sus compañeros tengan un descanso.

El doctor Alejandro reconoció sentir miedo al contagio, pero afirmó que él y su equipo están listos para hacer el trabajo.