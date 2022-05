Lilly Téllez y padre Solalinde protagonizan pelea en Twitter; lo llaman "curita de cuarta"

Luego de que la Senadora Lilly Téllez compartiera una dedicatoria recordando a su abuelo y el cartonista Paco Calderón le mostrara su apoyo, el sacerdote Alejandro Solalinde respondió el comentario con un emoji de risa. Ante ello, el expresidente Felipe Calderón lo llamó "#curitadecuarta".

A través de Twitter, el cartonista arremetió contra el sacerdote y expresó que "el curita “progre” se mofa de quien recuerda a un familiar fallecido y de quien acompaña en su dolor a la persona.

Al respecto, la senadora señaló que la "risa" de Solalinde se debe a que "en el próximo sexenio se le acabará el negocio de trata de personas".



Por su parte, el padre Solalinde calificó a la legisladora de soberbia, pues no tendría que suplicar "protección a nuestro buen amigo el señor presidente... si fuese una buena cristiana y respetara la prójimo".



Senadora @LillyTellez , es usted muy soberbia, y se que después le súplica protección a nuestro buen amigo el señor presidente; esto no ocurriría si fuese una buena cristiana y respetara la prójimo.

Además cuestionó a la senadora del por qué borró su comentario. En otro mensaje en el que indicó que le causa "repugnancia su clasismo".

"Por suerte lópez obrador está con los olvidados, los que no nacieron en buena cuna, no casquivanas ni alpinistas sociales como @CartonCalderon".

¿Por qué lo borró? ¿qué es buena cuna, senadora?

Me causa repugnancia su clasismo.

Por suerte lópez obrador está con los olvidados, los que no nacieron en buena cuna, no casquivanas ni alpinistas sociales como @CartonCalderon. pic.twitter.com/5Ohh3xYEwH

