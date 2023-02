Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, se reúne con AMLO en Palacio Nacional

Esta tarde, Lilia Paredes Navarro, esposa de Pedro Castillo, presidente depuesto de Perú, llegó a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se prevé que la esposa de Pedro Castillo le pida al presidente López Obrador que interceda ante la ONU para que Pedro Castillo regrese a gobernar en Perú porque, afirma, fue elegido por el pueblo peruano.

Desde el 21 de diciembre del año pasado, Lilia Paredes y sus hijos llegaron a México después de que el gobierno mexicano le ofreciera asilo después de que su esposo fuera depuwdto y detenido.

El presidente López Obrador ha manifestado que para México el presidente de Perú sigue siendo Pedro Castillo y se ha negado reconocer al gobierno de Dina Boluarte al cual califica de "espurio".

#ÚltimaHora | Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, expresidente de Perú, llega a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador pic.twitter.com/i7LmLA3Ime — El Universal (@El_Universal_Mx) February 23, 2023

El pasado viernes, el presidente López Obrador señaló que no quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a este país, y que México propondrá someterlo a votación entre sus integrantes.

"Yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio. No quiero legitimar un golpe de Estado, es contrario a las libertades, los derechos humanos y es antidemocrático", subrayó.

Lee también: Pedro Castillo pide a la CIDH su libertad y restitución como presidente de Perú

Durante la conferencia matutina.en Hermosillo, Sonora, afirmó que pedirá al canciller Marcelo Ebrard notificar a los países miembros para que determinen si se debe entregar la presidencia del organismo a Perú

El mandatario afirmó que si los países deciden entregar la presidencia, se acatará esa decisión.

"Estamos buscando la manera de entregar la presidencial. Le correspondía al Perú, pero cuando se iba a llevar a cabo la reunión, no le permitieron al presidente salir", recordó.

"Luego íbamos nosotros a visitar Perú, y lo detuvieron por esto que yo considero que fue un golpe de Estado técnico, aunque también ha utilizado a la policía", añadió.

Lee también: Pedro Castillo agradece solidaridad de López Obrador con pueblo de Perú

Apuntó que la destitución fue un acto ilegal, arbitrario y antidemocrático en el que no se respetó la voluntad del pueblo de Perú.

Además, expuso que hubo una actitud racista y clasista hacia Pedro Castillo porque era un maestro de la sierra.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm