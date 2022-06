Legisladores imparten clases con manzanitas

Con clases de aritmética, incluso usando manzanas, legisladores del oficialismo —PT y Morena— se jactaron en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del triunfo electoral en cuatro de los seis estados el pasado domingo, frente a las acusaciones de panistas y priistas por el uso de recursos públicos y de narcoelección.

Gerardo Fernández Noroña subió a tribuna, se autonombró “doctor” y con los frutos sobre el atril dijo: “Con manzanitas, tenían seis y perdieron las cuatro más grandes, cómo es que ganaron, ¿qué ganaron?, porque además les ganamos las seis, hicieron fraude electoral, violencia bárbara en Durango, en Aguascalientes y en Tamaulipas, y a pesar de toda su violencia el pueblo de Tamaulipas salió y los borró electoralmente del mapa”.

Durante un debate pactado, al inicio de la sesión la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, exhortó a los legisladores a omitir ofensas, injurias y descalificaciones, el petista dijo que la oposición no puede hablar de un triunfo, cuando de seis gubernaturas sólo se quedaron con dos: “No pueden decir que hay tiro en 2024”.

De inmediato, Kenia López, senadora del PAN, reviró: “¿No cree usted que las manzanas de Morena están podridas? Están podridas por el veneno del narco. Ese narcotráfico con el que han hecho una brutal, terrible e inhumana alianza. No cree usted, con manzanitas, para decirle a Morena y sus aliados: ‘Ya párenle, están generando una brutal inseguridad’”.

Lucía Meza, senadora morenista por el estado de Morelos, argumentó que el narco-Estado lo representaban los gobiernos que encabezaba la oposición: “Quiénes son los cómplices, quiénes son los verdaderos aliados de los narcos, pues ustedes, que ahora fingen demencia”, acusó.

El diputado federal del PRI, Gerardo Zarzosa Sánchez, recordó las cuentas alegres de Morena que “hace apenas una semana les ganaba la soberbia y venían aquí a gritarnos que iban a llevarse seis de seis, les salieron mal las cuentas, me gustaría que también aplicaran su método de las manzanitas para saber por qué no pudieron ganar en estos dos estados”.

El diputado federal del PAN, Jorge Arturo Espadas, abonó a los argumentos de la oposición y subrayó: “Yo no traigo manzanas, pero yo sé que seis de seis, es seis de seis y no les salió, y ni siquiera tienen que ir a cursos, no, miren, seis, si les contamos son cuatro, no les salió”.

Paulo Martínez López, diputado federal del PAN, también confrontó los dichos de Fernández Noroña y lo cuestionó: “Qué se siente ser ‘la muñeca fea’ de la Cuarta Transformación?, porque “si de aritmética hablamos, el PT podría perder el registro en cuatro estados donde no logró obtener el 3% requerido por ley en la votación”.

Ni tardo ni perezoso Fernández Noroña respondió al legislador blanquiazul y lo acusó de “machista” por referirse al PT como una “muñeca”, por lo que le recomendó tomar un curso de igualdad de género.

Eduardo Zarzosa, diputado del PRI, insistió en que a Morena le salieron mal las cuentas, pues no ganaron las seis gubernaturas, como lo habían anticipado, por lo que, dijo, deberían aplicar el método de las manzanas para saber que no triunfaron.

Noé Fernando Castañón, de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que su partido ha crecido exponencialmente y ha permitido que su presencia sea visualizada por las coaliciones que refiere —tradicionales— encabezadas por Morena por un lado y por el otro la que liderean el PRI, PAN y el PRD.

Los legisladores opositores insistieron en que “hay tiro de cara a las elecciones” del próximo año en el Estado de México y Coahuila.