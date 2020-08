Legisladores: demandan investigar a expresidentes por corrupción

La propuesta de investigar a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón por actos de corrupción, va tomando fuerza en el Congreso de la Unión. Hoy, durante la sesión de la Comisión Permanente, legisladores de Morena y el Partido del Trabajo (PT) demandaron investigaciones penales, fiscales y políticas en contra de los exmandatarios.

Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre (PT) hizo un exhorto a la Fiscalía General de la República para que en caso de que hubiera elementos probatorios suficientes sean llamados a juicio en calidad de testigos, el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso lo más pronto posible.

También lanzó un exhorto a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para que en caso de contar con las pruebas suficientes, congele las cuentas de los exfuncionarios involucrados en casos de corrupción, y de los expresidentes Peña y Felipe Calderón Hinojosa.

“A que inicie una investigación en contra de los servidores públicos mencionados por Emilio Lozoya de haber recibido sobornos para la aprobación de las reformas estructurales y a la Cámara de Senadores que se inicie una comisión de investigación para que se analice y se apruebe la integración de una comisión especial de seguimiento al caso de Emilio Lozoya por los presuntos actos de corrupción cometidos en Agronitrogenados y Odebrecht”, pidió.

“Al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para que inicien la consulta popular para determinar si se enjuicia o no a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón por la comisión de diversos delitos".

Salomón Jara Cruz, también del grupo parlamentario de Morena pidió la creación de una comisión de Honor y Verdad en el Senado de la República para investigar posibles actos de corrupción en los dos pasados sexenios.

"Expresidentes juegan un papel protagónico en un esquema de sobornos que hizo posible aprobación de reformas legislativas y asignación de diversas concesiones por parte de los últimos dos gobiernos de la república. Es una muestra de la existencia de un pacto de corrupción e impunidad promovido y protegido desde las estructuras más altas del Estado", dijo.

Legisladores de Morena pidieron que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, solicite licencia al cargo mientras se investiga la relación que pudo haber tenido o no con desvío de recursos para campañas políticas.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, legisladores del partido mayoritario en la Cámara de Diputados señalaron que luego de darse a conocer videos que revelan la presunta participación de un integrante de su equipo cercano en una red de sobornos, es necesario que Domínguez Servién permita una investigación.

“El actual gobernador de Querétaro debe solicitar licencia a su cargo en tanto se concluyan las investigaciones por los actos de corrupción y soborno. La FGR deberá hacer las investigaciones sobre corrupción y soborno en los que pueden estar implicados no sólo él sino otros gobernadores, ex funcionarios y ex legisladores para aprobar la reforma energética", pidió la diputada María de los Ángeles Huerta del Río.

