Legisladores de Morena desestiman propuesta de rediseñar sistema de salud

Los legisladores de Morena, titulares de las comisiones de salud de la Cámara de Diputados, Emmanuel Reyes Carmona, y del Senado de la República, Lilia Margarita Valdez Martínez, desestimaron la propuesta del doctor Julio Frenk Mora, sobre que el Congreso de la Unión establezca una comisión independiente y apartidista para resideñar integralmente el sistema de salud.

Durante su participación en el Foro “Covid. Impacto, lecciones y desafíos”, organizado por Su Médico y EL UNIVERSAL, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez dijo que el Congreso de la Unión no necesita conformar una comisión para rediseñar el sistema de salud de México, ni destinar mayores recursos.

“Difiero con el doctor Frenk, en el sentido de lo que se necesita es dinero, en esa forma para resolver los problemas de salud que vamos a enfrentar, México sobre todo, el modelo por el cual yo me inclinaría es por el modelo que el Ejecutivo ha ofrecido. Los modelos de los países que realmente están dando satisfacción universal a los problemas de salud de sus pobladores, no son económicamente costosos, son modelos en los cuales la prevención y la atención primaria a la salud es fundamental”, señaló.

Abundó en que una comisión especial tampoco solucionará el problema. “Decir que lo que necesitamos es dinero, para que haya una comisión de expertos burócratas, no tocable y nos digan cómo resolver el problema, no voy con eso. Creo que sí debemos aumentar el subsidio, el Producto Interno Bruto dedicado a salud, y yo no me quedo en el 7%, yo me voy al 10%, mínimo. Cuba ahorita tiene un PIB del 9% destinado a salud, Argentina y Chile también están muy por encima de México; estoy convencida de que la educación en salud es mucho mejor y no nos cuesta tanto”.

Comentó que lo importante para que haya salud es proveer de recursos a la población para que pueda alimentarse. “Podemos estar estructurando comisiones burocráticas de gente especialista y con mucho conocimiento que diga cómo, pero lo importante y fundamental para que una persona tenga salud, es que tenga qué comer, mientras no le demos de comer al pueblo mexicano nunca vamos a lograr la salud que tanto anhelamos.”

Por su parte, el diputado Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, dijo que al Poder Legislativo le toca seguir impulsando el proyecto del Ejecutivo federal en el rubro de salud.

“Para el 2023 estamos destinando 868 mil millones de pesos para el rubro de salud, ello considera la posibilidad de poder seguir avanzando en el tema de salud, poder seguir empujando el proyecto presidencial, pero también es el proyecto legislativo porque garantiza el presupuesto necesario y suficiente para las instituciones de salud”, detalló.

Añadió que si se presentara otra pandemia, México cuenta con los recursos suficientes para hacerle frente. “Si se presentará otra eventualidad, creo que habría los recursos necesarios y suficientes para atender cualquier eventualidad y cualquier pandemia.”

No obstante, dijo que a pesar del aumento en el presupuesto aprobado para este año al sector salud, no será suficiente sino se trabaja en el cultura de la prevención.

“En este presupuesto viene un aumento de más de 15 mil 600 millones de pesos para el sector salud, sí se está aumentando, pero no hay dinero que alcance cuando no prevenimos, o prevenimos o en la próxima pandemia nos acabamos”, señaló.

También dijo que el tema de la corrupción se debe solucionar para que el sistema de salud mexicano tenga éxito. “Si no corregimos de fondo los graves problemas de corrupción que se han venido arrastrando desde pasados sexenios, es imposible transitar hacia ese modelo tan esperado; primero debemos corregir de fondo esta grave problemática, y me parece que en este tema el IMSS sí lleva un paso adelante”.



