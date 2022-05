Legisladores de Morena defienden plan de AMLO contra la inflación

La bancada de Morena en la Comisión Permanente defendió el plan contra la inflación que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al negar que este paquete signifique un control de precios sobre 24 productos de la canasta básica.

En rueda de prensa, el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, recordó que este paquete busca contener factores surgidos en el exterior, como los efectos de la pandemia de Covid-19 y la guerra entre Ucrania y Rusia, que impactan en el índice inflacionario no sólo nacional, sino mundial.

“El paquete contra la inflación es un acuerdo entre sectores productivos, sectores sociales y el gobierno, que no representa control de precios, que no podemos permitir que la oposición manipule un acuerdo entre el sector productivo para detener la ola inflacionaria, que hay que acotarlo con claridad, corresponde a un efecto postCovid externo y corresponde a un efecto por el incremento en el precio de los combustibles entre una guerra que se da entre Ucrania y Rusia. No corresponde a un efecto económico surgido de nuestra nación”.

Armenta insistió en que no habrá ningún precio establecido para la canasta básica, sino un programa de estímulos que busca agilizar el comercio y la actividad productiva agropecuaria y que además incrementará las potencialidades regionales del país.

