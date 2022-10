Layda difunde chats de Alito con Monreal; ambos le responden en redes

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, reveló a través de su programa en redes "El Martes del Jaguar" las conversaciones de WhatsApp del senador y aspirante presidencial Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Esta noche, en su programa #44 la gobernadora de Campeche exhibió los chats pese a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que es de mal gusto mostrar esas filtraciones. La gobernadora mostró capturas de pantalla de la conversación y calificó de "doble agente" a Ricardo Monreal.

Al hablar sobre las acciones del presidente de la Jucopo, Layda Sansores mencionó que "Monreal anda con dios y con el diablo, ya no sé si es ángel o demonio" y deseó que Monreal vuelva a ser "el hermano" que una vez fue.

En las charlas, Alito expresa su apoyo a Monreal e incluso en una ocasión le dice "tendrás mi gratitud y amistad por siempre".

Lee también: AMLO menciona a Loret de Mola por caso de Pío López Obrador… y el periodista responde

La conversación también muestra que Monreal le preguntó a Alejandro Moreno sobre un amparo, por lo que éste responde que fue presentado contra sus bienes y propiedades.

En la conversación se observa que Moreal avisó a Alito sobre la posible filtración de información por parte de los medios de comunicación donde se hablaba de las cuentas de éste.

El 9 de diciembre, Monreal reclamó a Alito por su "falta de palabra" y expresó que le dolía su engaño, luego de que Moreno Cárdenas hablara sobre una alianza.

Antes de comenzar a mostrar las conversaciones, Sansores San Román dijo que el destapar a Ricardo Monreal no lo hizo con mala intención. "No tengo nada en contra de él, no es nada personal", aseguró la gobernadora de Campeche.

Lee también: “Un poquito de nivel”; Loret responde a reto de AMLO por testamento político y su hijo “Andy”

Tras la filtración, Alito Moreno expresó en Twitter su apoyo a Ricardo Monreal y señaló que "A su partido le faltan muchos como él".

Mi amistad, mi solidaridad y mi absoluto respaldo al senador @RicardoMonrealA, un político de experiencia, que siempre ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de México. A su partido le faltan muchos como él. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 26, 2022

Por su parte, Monreal subió un video desde el Senado, donde dice que ha estado trabajando todo el día y que no se amedrentará.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/ml