1 de mayo

“Les agradecí a los legisladores, mujeres, hombres, diputados, senadores, porque ayudaron mucho en la transformación, en todo esto que estamos viendo: en crecimiento económico, en generación de empleo, en mejorar salarios, en los Programas de Bienestar”

2 de mayo

“No se puede enfrentar a la mafia del poder, no se puede llevar a cabo una transformación que afecta intereses de los que se creen dueños de un país si no se tiene autoridad moral, no se resiste una campaña si no hay autoridad moral y, además (…) si no se cuenta con el apoyo del pueblo”

3 de mayo

“Ya se llevó a cabo toda una transformación en Pemex; la primera: acabar con la corrupción. No dudo que todavía hay que seguir limpiando porque fueron muchos años de saqueo, era robar, robar y robar, pero ya se inició la transformación”.

6 de mayo

En su mañanera del 6 de mayo, López Obrador arremetió contra el Inai por iniciar una investigación de oficio en el caso de María Amparo Casar. “Son asuntos que van más allá de las elecciones”, dijo.

7 de mayo

“Estoy muy contento, lo digo de manera sincera, logramos sentar las bases de una transformación en marcha, en proceso. Ya va a ser muy difícil que haya marcha atrás a lo que se ha logrado, y será muy difícil que haya retrocesos”

8 de Mayo

“Aquí (CDMX) es donde hay más clase media (…) hay sectores de la clase media que son muy conservadores y aspiracionistas, y también es aquí es la sede de los fifís”

9 de Mayo

“Están como eso de que: nos engañaron, dijeron que eran de la sociedad civil, que ellos no tenían que ver con ningún partido, y ahora resulta que sí”.

13 de mayo

“Está muy difícil de concebir en la mentalidad conservadora, y menos en la mentalidad conservadora autoritaria, en donde todo lo quieren resolver con la mano dura, con cárceles, con leyes más severas”.

14 de mayo

“Ya se logró iniciar la transformación en el Poder Legislativo, va avanzando, ya no es lo mismo de antes el Poder Legislativo. Y el Poder Ejecutivo, lo mismo. Podrán decir lo que quieran nuestros adversarios conservadores, pero, miren, está muy difícil que nos dejemos robar, está muy difícil, aunque se enojen los abajofirmantes, que se vayan a robar más lejos”.

15 de mayo

“Pueden, y les va a costar (a sus opositores), porque se van a la historia con eso, pero al basurero de la historia, los que están actuando contrario a los intereses del pueblo, y están favoreciendo la corrupción. Ya no es como antes, que eso pasaba inadvertido y que no perdían siquiera su respetabilidad. Y dicen: ‘Son traidores’. No, no, no son traidores, son traidorzuelos, aclarando, porque tampoco les vamos a dar tanto rango”.

16 de mayo

“Y esa es su función principal (de periodistas): el alarmismo y oponerse a todo lo que lleva a cabo el gobierno de la transformación, el gobierno que está enfrentando la corrupción que imperaba en México y que beneficiaba a una minoría rapaz, y que tenía en la pobreza a millones de mexicanos”.

17 de mayo

“Hay que continuar transformando, cambiando, y hay que continuar apoyando al pueblo y combatiendo la corrupción”-

20 de mayo

“Yo me voy tranquilo también por eso, porque estoy seguro que va a haber continuidad con cambio. Imagínese lo frustrante que sería, después de haber sentado las bases para una transformación, el que al poco tiempo regresara la corrupción, y el influyentismo, y el nepotismo, y el clasismo, y el racismo, y el desprecio al pueblo, y se volviese a imponer la oligarquía, y México volviese a ser un país de unos cuantos. No podría yo estar tranquilo”.

21 de mayo

“¡Ojo, mucho ojo! Cuidado con el doble discurso, la doble moral, porque son muy cínicos, como dicen una cosa, dicen la otra. Lo que me llaman la atención dicen `Nooo, `¿qué se preocupan´. ¿Qué, es de corazón? ¿Es sincero de que van a seguir apoyando al pueblo? Lo que diga mi dedito, no. Ellos no le tiene amor al pueblo, le tiene amor al dinero, ese es su dios”

