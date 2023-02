Las diferencias entre el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y la exembajadora de México en Washington, Martha Bárcena Coqui, continúan.

Luego de que el secretario de Estado de los Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump, Mike Pompeo, afirmó que negoció "en secreto" con Ebrard Casaubón para aceptar el acuerdo que daría paso al polémico programa "Quédate en México", Martha Bárcena dijo que el canciller siempre la engañó, pues ella no estaba informada sobre ello.

La declaración la emitió en entrevista con el periodista León Krauze, a quien le aseguró que hasta que apareció el libro "Guerras en la frontera" y ahora las Memorias de Pompeo, ratificó que siempre fue engañada por Ebrard Casaubón al no informarle sobre esta negociación que entabló con Mike Pompeo, y Kirstjen Nielsen, exsecretaria de Seguridad Nacional de EU.

Esta mañana, en conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Ebrard habló sobre lo señalado por la exfuncionaria Bárcena Coqui y argumentó que tiene "rencor obsesivo" contra él.

Ebrard responde a Bárcena en la mañanera

"Es el Día del Amor y la Amistad, entonces voy a ser cuidadoso en la respuesta. La embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Es un rencor obsesivo, diría yo”, dijo.

“Todo mandamos, todo informamos. ¿Qué se logró al final? No tuvimos los aranceles y no tuvimos el tercer país seguro, nunca le tuve confianza a ella por eso, y que bueno que no se la tuve, y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington la embajada más importante de México”, agregó.

Ebrard acusó que pese a sus instrucciones, Bárcena ya había aceptado el acuerdo de tercer país seguro, siempre y cuando fuera como en Turquía, que hizo un acuerdo con la Unión Europea "y que les paga a cambio de, cuando la instrucción estratégica fue no aceptar nada de eso".

Violencia de género, afirma Martha Bárcena

Martha Bárcena Coqui respondió al secretario de Relaciones Exteriores.

A través de Twitter, la exembajadora calificó de mentiroso y misógino al canciller mexicano, y advirtió que no le tiene ni le tendrá rencor.

AMLO arremete contra Martha Bárcena

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a Marcelo Ebrard luego de que éste expusiera que Martha Bárcena aceptó el acuerdo que los llevó a la disputa.

Tras la intervención del canciller en su conferencia matutita, López Obrador expresó que la exembajadora está ya en el "bloque conservador", y advirtió que "cada quien es responsable de su actos y la historia nos juzgará".

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que no se arrepiente de haberla nombrado embajadora en Washington, pues señaló que cada quien es libre de tomar un camino, y que es “muchísimo mejor que la simulación, que la hipocresía”.



