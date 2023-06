El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha habido preferencia para alguno de los aspirantes o que se “hayan cargado los dados” y que las cartas “no están marcadas” en el proceso para elegir al candidato presidencial de Morena para 2024.

En conferencia de prensa y a pegunta expresa sobre las declaraciones del senador Ricardo Monreal de que no ha habido piso parejo, López Obrador aseguró que el proceso ha sido democrático y “es mandar muy lejos” al “tapado, el destapado, el dedazo, la cargada”, y las prácticas de fraude electoral como “el acarreo”.

“No ha habido preferencia por nadie, no se han cargado los dados, las cartas no están marcadas. Es democracia y es mandar muy lejos `el tapado´, `el destapado´, `el dedazo´, `el acarreo´, `la cargada´”, declaró en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Con información de Alberto Morales

