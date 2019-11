Las calaveritas de los columnistas de EL UNIVERSAL

ANDRÉS, ECHEVERRÍA, OVIDIO



Por: Salvador García Soto

La calaca vino a ver al viejito

del Palacio.

“No te me escondas, Andrés

y no te me pongas reacio”.

“Pérame tantito, flaca, ando

un poquito ocupado,

que mucho tardé en llegar y

apenas voy empezando”

Pero la muerte impaciente le

insistió al empoderado:

“A mí ninguno me miente,

aunque sea muy presidente.

“No te me esponjes flaquit

a”, —le pidió el Ejecutivo—

nomás transformo al país y

me reúno contigo”.

“¿Me juras que no me miente

s? ”, preguntó doña Calaca.

“Me canso ganso que no,

déjame acabar la Cuarta”.

Y como nunca se va con las

manitas vacías,

la Catrina se enfiló a casa de

Echeverría.

“Aquí estoy diablo canijo, no

te escondas ni te juyas,

que ya te esperé mucho y

ya hiciste de las tuyas”.

Pero LEA muy colmilludo, le

abrió la puerta a la flaca.

“Si no me escondo señora,

ya sabe que ésta es su casa,

pásele ¿qué le preparo?

¿quiere una agüita de horchata?”

Y pasaron muchos meses y

don Luis no se petateaba,

hasta que la muerte harta se

paró desesperada:

“Que bárbaro Echeverría, tú

no tienes para cuándo,

con tanto daño que hiciste y

sigues vivito y coleando”.

Y se fue la doña blanca a

buscar otros cristianos.

“Ya no quiero presidentes,

esos nomás se hacen guajes,

mejor me busco otros pajes

para llevar al Mictlán,

se me hace que los encuentro

por rumbos de Culiacán.

Yo sí voy por El Chapito y no

lo voy a soltar”.

Y así la muerte llegó y se

encontró con Ovidio.

“Te burlaste del Gobierno,

pero no podrás conmigo”.



DELGADILLO, BARTLETT, OLGA

Por: Sara Sefchovich

Aquí van unas calaveras,

pensadas con mucha calma.

El que diga que no son deveras,

es porque no tiene alma.

Juez Delgadillo,

tu credibilidad pende de un

hilillo.

Juez Padierna,

sin confianza gobierna.

Servir a la justicia, debería ser

primicia.

No a otros intereses,

con los que te comprometieses.

Al Bartlett de la electricidad,

no hay que darle tanta oportunidad.

Demasiado se equivoca,

en todo lo que toca.

Que ya se vaya a descansar,

y nos deje de manipular.

Pero ni le va ni le viene,

y hartos nos tiene.

Doña Olga de la Gobernación,

no se entera de la situación.

Busca su información,

en los medios de comunicación.

¿Qué no tiene quién le diga

antes que a los demás?

¡Qué pánico que así siga,

nos vamos quedando atrás!



DONALD TRUMP

Por: Antonio Rosas-Landa

La huesuda preparaba el golpe,

ir por Donald Trump para llevarlo

al infierno o al bote.

¡Al bote!, dijeron los demócratas,

que luego del juicio político

sea procesado y deje el cargo,

aunque sea de rebote.

Crueldad, cinismo, corrupción

y abuso de poder

son pecados que se le imputan

al célebre animalote.

¡No lo traigan aquí!, Lucifer dijo,

pues en el infierno

hay espacio para un solo diablote.

Satanás lo rechaza,

la mayoría de los americanos

lo detesta

y el resto del mundo lo ve y

mejor le da la vuelta.

¡Lo siento por ti, querida huesuda,

qué triste es tu labor

que tienes que deshacerte de

tan grande vileza!

Knock, knock, la muerte tocó

a Trump la puerta:

“Mr. President, you’re fired.

It ’s time for you to go retired



LA ESTRATEGIA DIGITAL

Por: Irene Levy

Todos la andan buscando

pero nadie la encontró,

la estrategia digital,

muy bien ella se escondió.

Por Presidencia pasó

pero no encontró buen nicho

Raimundo Artis Espriú

ese ni caso le hizo.

A SCT fue a parar, pero cuando

ya estaba adentro

Javier Jiménez le dijo: no eres

de aquí ni de allá

búscate otro cobijo

y ella con todo y espectro

se fue a la tumba sin aflijo.



LA 4T

Por: Luis Cárdenas

Con cariño para mi maestro Tadeus Argüello

La calaca está feliz con la Cuarta,

El Peje dice que solo hay abrazos

Y en las calles solo tenemos balazos

Oh calaverita, tu panteón se harta

Un aeropuerto se ha vuelto cementerio

Caramba, muerte, hay que salir a cantar

Que Alfonso ya se nos quiere fugar

Córrele calaca, quiere ser gobernador

Con tanta promesa no quedan huesitos

El PRI y el PAN se nos quedan flaquitos

¡Ay, calaquita! vamos para Hacienda

¡Ay, calaquita! no hay nadie quien atienda

Sin medicamento en el Seguro

Y el Peje con sus mismos alegatos

¡ay, huesuda! no me vayas a salir

con que tú tienes otros datos

¡Adiós! Ya nos vamos al velorio

Mientras la huesuda baila con el Peje

ya solo nos promete un crematorio

a ver si así ya no hay quien se queje