Las calaveritas de EL UNIVERSAL este 2022

LA CATRINA LLEGÓ A PALACIO

Carlos Loret



Catrina llegó a Palacio,

y se topó al presidente,

por más que le habló despacio,

le descubrió lo indecente.



Gritó “primero los pobres”

y Catrina esparció su frío;

traía efectivo en dos sobres

que le dio al hermano Pío.



“Si no quieres que te lleve”,

dijo Catrina feliz,

“te pido que el próximo año,

me compres la casa gris”.

LAS MOMlAS

Leonardo Curzio



Sorpresa resplandeciente encontróse el presidente

Al descubrir en la hemeroteca a una momia parlante.

¿Cómo puede ser esto?, dijo a voz en cuello a sus oyentes

que las momias que suponía silentes

criticaran tanto a anteriores presidentes…



Irritado mandó quemar el recinto,

pero no con ello consiguió

que se borrara la memoria

del periodismo independiente.



Anote usted, compañero,

historia tan ejemplar,

que aún en tiempo estelar

las momias persisten en no callar…

LA PARCA DE DINAMARCA VS. LA VIOLENCIA NARCA

Salvador García Soto



Andaba la muerte flaca, la tiesa y blanca calaca, buscándose algún incauto que le estirara la pata.



Pero no quería más muertos de esos por violencia narca, quería muertitos comunes, sorprendidos por la parca.



Y se paseó por el IMSS, también voló por el ISSSTE y se encontró tanto muerto que asustada preguntó: “¿Pos qué carajos les pasa, no se supone que aquí vienen a curarse de sus males?, ¿cómo es eso que se mueren en un sistema de salud que es igual a Dinamarca?



“No tenemos medicinas, tampoco pa’ curaciones, menos para los quirofanos y nos faltan inyecciones”, le contestó una enfermera que ya no se daba abasto y que en lugar de sanarlos, dejaba muertos a pasto.



Eso sí que me encabrona, dijo la muerte enojada, en este país no hay cura, ni salud ni paz ni nada. Me están llenando de muertes, por masacres, balaceras, por riñas y por venganzas. Y como si fuera poco, tanta chamba acumulada, ahora me mandan más muertos por la salud colapsada.



Total que, doña Catrina, indignada y rebasada, renunció a volar por México, donde era tan adorada. “Me gustaba ese país, que siempre me homenajeaba, que me puso rostro y falda, con Guadalupe Posada. ¿Pero saben una cosa? Yo me voy pa la chingada, que en México hasta la muerte ya se encuentra devaluada”.

LOS MIGRANTES

León Krauze



No es de ahora, sino de antes

que el presidente, tan tierno,

prometió que en su gobierno

se cuidaría a los migrantes.



Pero luego llegó el Trump

con sus modos demandantes,

exigiendo la erección

de un muro pa’ sus votantes.



Y entonces Andrés Manuel

cerró filas con su cuate:

“Lo que usted diga, mi buen,

aunque sufra el inmigrante”.



Hoy la muerte se pasea

por Chiapas, Tula o Tijuana,

donde gente sin mañana

la guadaña aguarda en vela.

EL INE

Alberto Aziz Nassif



AMLO estaba preguntando:

“¿qué más me falta antes de terminar?”

Y llegó la muerte y le dijo: el INE.

Entonces al hombre se le iluminó la cara y dijo:

“Claro, hay que darle su merecido a ese INE”.

La calaca se puso contenta, se tomaron de la mano

Y le hablaron a Pablo Gómez para dar el golpe.

Sin embargo, muchos se opusieron

La calaca se fue triste y AMLO se consoló

con la defunción de la CNDH…

MARCELO, EL CATRÍN

Amador Narcia



Marcelo quiso burlar a la muerte

Pintándose de catrina

Y de paso ganar adeptos

Para ir por la gran silla.



Pero la pelona montó en cólera

Al ver la burla del canciller

Que hace todo por estar en medios

Y hasta en tiktok aparecer.



Quedarse otra vez en la tablita

No es opción para Marchelo

Dice que va por el mausoleo

Aunque perjudique a todo el corcholatero.

(Con la colaboración de Alejandro Herrera Domínguez)

CLAUDIA, VIAJERA

Amador Narcia

Claudia abandona el averno cada vez que puede

Pues quiere que la conozcan

Hasta donde nadie se atreve.



Por eso deja la ciudad

en manos de quién sabe quién

lo suyo lo suyo es

quedar bien con aquél.



La corcholata viaja y viaja

Se cree vivita y coleando

Lo que no se da cuenta

Es que la calaca la está cazando.

(Con la colaboración de Alejandro Herrera Domínguez)

ADÁN ANDA A GUSTO POR EL PANTEÓN

Amador Narcia



La muerte enfrenta el dilema

De cómo llevarse a un vampiro

Que anda suspiro y suspiro

Aunque tenga vida eterna.



Corcholata más a fuerza que por gusto

Adán se placea a gusto

Por los panteones del país.



Fajador más que mediador,

No desaprovecha el momento,

De soltar manotazos a todos

A quienes deja perplejos.



Quiere convencer a las calacas

De que el Ejército en las calles es lo bueno

Sobre todo para la pelona

Que así no tendrá desempleo.

(Con la colaboración de Alejandro Herrera Domínguez)

JOE BIDEN

Alejandro Rodríguez Cortés



No le importó cuánta lana

repartiera en su nación

diseñó una solución

que no la tenía ni Obama.



Murió allí en la Casa Blanca

ya sin Trump de entrometido

Harris le había prometido

quitarle su relevancia.

EL UNIVERSAL (con mucho cariño)

Irene Levy



A Bucareli llegó,

la muerte muy enojada

A Ealy llegó a buscar

pero él no se encontraba.



-Quiero ver al responsable,

de tantas acusaciones,

de AMLO y sus mañaneras

he leído transcripciones.



-A El Universal señala

De ser un amarillista,

Un diario conservador,

Además de alarmista



Entonces David Aponte,

sus lentes se acomodó,

Y firmemente le dijo,

Por ellos respondo yo.



Pero la parca veloz

Se apresuró a la salida

Conmigo no se va nadie

Yo ya me di por vencida



Mientras López Obrador

Siga con sus conferencias

Continuarán escuchando

sus mentiras y exigencias.



En el café de La Habana

Sentadita esperaré

A que el sexenio se acabe

Y su calvario también.





RICARDO MONREAL

Alejandro Rodríguez Cortés



Se tocó en su funeral.

la marcha de Zacatecas

Dicen que fue un buen ritual

y que él “disparó” las quecas.



De Morena y AMLO quería

su apoyo incondicional

Al morir sólo él tenía

respaldo senatorial.

ROCÍO NAHLE