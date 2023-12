Madres y padres que buscan a sus desaparecidos califican como lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador insista en que el tema se quiera utilizar con fines politiqueros.

“Nosotras no queremos perjudicar al Mandatario, intentamos visibilizar lo que estamos viviendo y que la gente que desaparece a nuestros hijos haga conciencia. No solamente es desaparecer a una persona, ocasiona que miles de niños queden huérfanos”, manifestó Cecilia Flores, del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Señaló que hay un subregistro, puesto que hay “muchos desaparecidos no son denunciadas por la familia debido al miedo, y esa es una estadística que no aparece en el registro, imaginemos que se tuvieran todas las denuncias, el registro no sería de 92 mil, estaríamos hablando de más de 200 mil personas”.

Esto es luego de que la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de México, Teresa Guadalupe Reyes, señaló que conforme al dato de 110 mil han localizado a 16 mil.

Ceci Flores comentó que es lamentable que el gobierno trate de aminorar las cifras cuando éstas van en aumento y remarcó que generalmente son ellas quienes realizan la búsqueda y hasta la investigación para entregárselas a las autoridades.

Remarcó que luchan contra la impunidad y necesitan sensibilidad en el tema y no tanta apatía o burocracia.

“Nosotras no luchamos para ser madres buscadoras, por lo cual no estoy culpando a López Obrador, no culpo al gobierno por la desaparición de nuestros hijos; los culpo por su falta de apoyo, de empatía e impunidad con la que manejan el tema de los desaparecidos”, aseveró.

José Ugalde, del Colectivo Desaparecidos Justicia Querétaro, dijo que el jefe del Ejecutivo desconoce el daño que les está haciendo a miles de familias, además que estos días son dolorosos para los que no pueden festejar porque tienen una silla vacía.

“Estas declaraciones pegan en la herida… un presidente debe tener sensibilidad con las víctimas, no puede ser que el mandatario dañe todavía el dolor que llevamos, nos pone el dedo en la llaga sin poder hacer nada. Es lamentable el comentario fuera de contexto”, aseguró.

