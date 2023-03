"La soberanía no sólo está en el petróleo", dice Germán Martínez previo al 18 de marzo

En el marco de la conmemoración de la Expropiación Petrolera, el senador Germán Martínez, de Grupo Plural enlistó lo que considera se define como "soberanía", ante el uso de esa palabra por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien convocó a una manifestación el 18 de marzo por la "soberania energética".

A través de un video compartido en redes sociales, el senador se pronunció al respecto. “La soberanía habita en el pueblo y no sólo en el petróleo, está en las escuelas,en los hospitales y en las calles” dice el senador.

En su video puso énfasis en la efeméride, reconociendo que hace 85 años el expresidente Lázaro Cárdenas "expropió el petróleo para dar energía, industrializar y generar empleo en este país" recordó.

Sin embargo, en su discurso enfatizó que la soberanía no solo estaba en el petróleo.

"Lazaro Cardenas no se peleó con la iniciativa privada, la ley reglamentaria que se gestó en la época de Lazaro Cardenas no se peleaba con los contratistas privados", expuso el senador haciendo una referencia a las decisiones de la administración actual tras su convocatoria a una reunión en el Zócalo el 18 de marzo.

"La soberanía verdadera está en mexicanas y mexicanos que viven plenamente y viven reconciliados con su país, no con divisiones, no con discordias, no con el Estado encima de nadie. La soberanía está en ciudadanos libres y en ciudadanos capaces de tener, de saber y de poder." finalizó el senador.

