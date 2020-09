La realidad del Covid-19 impone revisar la política fiscal progresiva, dice Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la realidad que ha generado a pandemia del Covid-19, impone que se revise la política fiscal que, desde su punto de vista, debe ser progresiva, esto es, quien más ingresos tiene pague más impuestos.

"La revisión de la política fiscal es impostergable", dijo el legislador, entrevistado en el Senado, en la segunda sesión presencial de esta cámara del periodo ordinario inaugurado este martes.

Señaló, que, en efecto, "el Presidente de la República ha expresado un compromiso de no enviar ninguna iniciativa que aumente impuestos, que cree nuevos o que establezcan nuevas cargas tributarias", y con todo "el Congreso no puede rehuir a su responsabilidad de estudiar y de analizar los impactos del Covid-19, y la posibilidad de proponer una política fiscal progresiva. No hay forma de evitarlo", dijo a los reporteros.

Respecto de propuestas impositivas de su grupo parlamentario, Monreal Ávila dijo que su grupo no ha dado el aval ningún proyecto referente a impuestos a refrescos o a herencias.

grg