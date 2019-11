El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes 18 de noviembre que, a un mes fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sus adversarios se lanzaron fuerte contra el Gabinete de Seguridad, pero ya pasó.

El su conferencia mañanera, López Obrador pidió a sus adversarios que ofrezcan una disculpa o rectifiquen por el linchamiento mediático a su equipo.



Así lo dijo López Obrador

Acerca de lo de Sinaloa, me van a entregar seguramente un informe. Aquí el secretario puede informarles en unos días más, no hay nada que ocultar. Ha pasado el tiempo y estoy convencido que fue buena la decisión de frenar, de detener el operativo, porque se protegió la vida de las personas.

A mí me gustaría que nuestros adversarios, que hablaban de que a sangre y fuego se mantuviera el operativo, ya ha pasado el tiempo, ya más tranquilos, más serenos, ofrecieran una disculpa; o si no es eso, rectificaran, que no sigan en la autocomplacencia.

También lee: A un mes de caso Ovidio, AMLO pide a adversarios se disculpen con su gabinete de Seguridad

Porque vaya que se lanzaron fuerte, fue como un linchamiento mediático a los miembros del Gabinete de Seguridad; revisen cómo fue la conferencia del día siguiente de ese acontecimiento y cómo estuvo la prensa, los medios, casi todos.

Entonces, ya pasó. Ahora a ver, así como la Secretaría de la Defensa tiene que presentar el informe, ahí queda eso para que también se haga una reflexión del comportamiento de los medios.

Con toda libertad; además, no se vaya a malinterpretar, pero sí se pasaron, hasta fotos falsas, portadas a ocho columnas en los medios convencionales.