La Mañanera. Mi gobierno procura aplicar la Ley sin violar derechos, dice AMLO sobre migrantes

CDMX.- Ante la llegada de alrededor de 4 mil migrantes que intentan ingresar al país en la frontera sur con Guatemala, y que ayer fueron repelidos con gases lacrimógenos por elementos de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno procura aplicar la ley sin violar derechos humanos e indicó que todos aquellos migrantes que quieran ingresar a territorio mexicano deberán cumplir con las leyes migratorias para brindarles protección.

“Se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos, eso lo hemos logrado. Nuestros adversarios quisieran que se reprimiera, tener la foto de un elemento del Guardia Nacional golpeando a un niño migrante, pero no, porque no somos iguales”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario indicó que el gobierno federal ofrece refugio a aquellos migrantes “y aunque parezca contradictorio, protección, porque si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan y llegan la norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden, porque así era antes también, los desaparecían”.

“Entonces cuando dicen que porque la Guardia Nacional (es) porque necesitamos que se respeten las leyes como lo hacen en todos los países sin violar derechos humanos”.

Lea también: Comparan foto de migrante en Chiapas con zancadilla a refugiado sirio

El presidente indicó que este martes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ofrecerá mayores detalles sobre el tema.

Ayer lunes, elementos de la Guardia Nacional repelieron con gases lacrimógenos el ingreso a México de unos 4 mil migrantes de la caravana que partió de Honduras el pasado miércoles. Algunos centroamericanos lanzaron piedras, que eran regresadas por los agentes. Varios menores y adultos resultaron lesionados e intoxicados.