“Una cumbia, ballenato no, una cumbia ¿no tienen por ahí’”, solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador a su coordinador de Comunicación y vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, para dedicarla en favor de Gustavo Petro, candidato de izquierda ganador a la presidencia de Colombia.

El presidente López Obrador pidió que lo complacieran con el tema “La Pollera Colorá”, canción conocida como el segundo himno nacional de Colombia, pero en voz de Margarita “La diosa de la Cumbia”, cantante colombiana nacionalizada mexicana y simpatizante del gobierno de Morena.

“Se puede, la ponemos ¿no?”, exclamó López Obrador con los brazos extendidos como quien abre su pecho para recibir un abrazo.

Ante el Gabinete de Seguridad, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, comenzaron “a sonar los tambores” y en las imágenes se ve a un grupo de personas vestidas con lentes de sol, en su mayoría de blanco, caminando por un puente de madera junto al mar y con una tina llena de cervezas Águila, de las más populares del país sudamericano.

En el video se ve a estos hombres tomando cerveza Águila y jugando dominó.

“No, no, no, eso si no, cámbiale, nada más pon el audio no vaya ser que nos acusen de estar haciendo promoción”, reclamó el Mandatario, y agregó que el audio “no se escucha” en los videos de los canales oficiales del Gobierno de México.



Luego su equipo puso la melodía con Margarita” La Diosa de la cumbia” y la secretaria de Seguridad llevaba el ritmo con la mano derecha, mientras que los altos mandos del Ejército, Marina y Guardia Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, el almirante Rafael Ojeda Durán y el comandante Luis Rodríguez Bucio, no abandonaron su postura de disciplina.

Pero quien siguió con la cabeza y con el movimiento del píe fue el procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, quien desde su silla marcaba los pasos en el aire de la melodía.

Al término de la canción, el presidente López Obrador refirió: “Imagínese el fragmento del Carnaval de Río, cuando las elecciones de Brasil, lo contento que vayamos a estar”.

Esto en referencia a Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido del Trabajo de Brasil, quien busca por segunda ocasión la presidencia frente al actual mandatario Jair Bolsonaro.

