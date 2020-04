Ante el anuncio de la Concamin de que más de un millón de empresas cerrarán debido al impacto económico del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él tiene otros datos, y cifras, y consideró que ante la situación que prevalece en el mundo debido a la pandemia no se pueden hacer pronósticos financieros por la situación de inestabilidad que hay.

“Yo tengo otra cifra, otros datos, yo estoy hablando de crisis transitoria que esto nos va a permitir salir pronto adelante (…) Además se los comenté ayer, si yo estoy sosteniendo que es una crisis transitoria no puedo y creo que no se debe hacer un pronóstico hacía delante en la situación actual porque no hay normalidad económica, financiera, política”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador señaló que en la actual pandemia hay mucha inestabilidad económica en el mundo, como la caída de los precios del petróleo, “y no se puede hacer pronostico a partir de lo que está sucediendo ahora; hay que esperarnos y estoy optimista. Yo creo además que es mucha la fortaleza de nuestro país, tenemos muchos elementos para enfrentar la crisis transitoria”.

El Ejecutivo federal indicó que la reunión que tuvo ayer jueves con los dirigentes del sector empresarial en Palacio Nacional fue “muy buena reunión” y se acordó trabajar juntos.

“Ellos me hicieron una propuesta, escucharon también mi planteamiento, les expliqué acerca del modelo que vamos a poner en práctica, que no más de los mismo que se hacía antes. Fue una reunión fraterna, amistosa de colaboración, quedamos en que vamos a estar reunión de manera permanente”.

Informó que se nombró a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, como el enlace entre el Ejecutivo y los empresarios, y “quedamos en sesión permanente, como se dice en el lenguaje parlamentario. Vamos a estar constantemente intercambiando información”.