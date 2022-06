La mañanera de AMLO, 8 de junio, minuto a minuto

08:10- La verdad es que el senador Napoleón Gómez Urrutia se ha portado muy bien, es una gente que ayuda, expresa López Obrador sobre el conflicto minero en Cananea.

08:07- Cuenta el proceso de exilio en Canadá del senador de Morena y líder de trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia. Llama al diálogo para seguir beneficiando a los trabajadores.

08:05- Pide el Presidente que se atiendan denuncias de mineros de Cananea.

08:01- Se está llevando a cabo una investigación a fondo en Segalmex, ya hay denuncias en la FGR por todo lo que tiene que ver con la compra de alimentos, refiere el mandatario de México.

07:58- El presidente López Obrador pide que se exhiba en el Salón Tesorería un video en el que se observa cómo el senador Ted Cruz huye cuando le cuestionan sobre las armas en Estados Unidos.

07:52- Ojalá nuestros paisanos tomen nota porque antes no se hablaba de estos temas, dice López Obrador al hacer un llamado a los mexicanos en EU a no apoyar “gentes de malas entrañas que no tienen ideales ni principios y actúan de mala fe”, en referencia al senador Ted Cruz.

07:51- “¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón”, declara. Es de sabios cambiar de opinión, dice sobre los seguidores del expresidente de México.

07:46- Manda un mensaje a los senadores estadounidenses Ted Cruz y Marco Rubio ante señalamientos de relación con el crimen organizado: “Presenten pruebas”.

Yo sí tengo pruebas de que al senador Ted Cruz le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en EU, yo tengo las pruebas, afirma.

07:43- López Obrador reprocha que el gobierno de EU, desde Donald Trump, no ha destinado “nada” de dinero para el asunto migratorio, pero menciona a los senadores Marco Rubio, Ted Cruz y Bob Menéndez por autorizar millones de dólares para armas a Ucrania.

07:42- Recuerda que en julio se reunirá con el presidente Joe Biden para analizar el asunto migratorio.

07:41- Había interés en hacer mal las cosas para beneficiar al señor Duarte, por eso voy de nuevo a pedir una revisión y si hay este propósito y es ilegal, aquí mismo lo vamos a dar a conocer, dice sobre el exgobernador de Chihuahua.

07:39- “No hay impunidad para nadie, trátese de quien se trate (...) aquí no nos quedamos callados, sea quien sea”, sentencia López Obrador al hablar del caso de César Duarte.

07:34- Ya está en México y corresponde a las autoridades juzgarlo, hay que estar nada más pendiente del proceso y confiar en las autoridades, responde López Obrador sobre el proceso de extradición del exgobernador priista César Duarte.

Rechaza que su gobierno actúe como “alcahuete” en el caso del exgobernador de Chihuahua recién extraditado y asegura que revisará el caso para que se le juzgue no sólo por uno o dos delitos.

07:32- La lectora de la sección hace referencia a un tema entre la periodista Anabel Hernpandez y el monero Fisgón.

07:30- La lectora de “las mentiras de la semana” reprocha que la periodista Carmen Aristegui hizo una “entrevista a modo” al excandidato presidencial priista Francisco Labastida.

Elizabeth Gracía Vilchis dice que “es absolutamente falso que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya pactado con criminales; eso sí pasó, pero en tiempos del presidente Felipe Calderón y Genaro García Luna”.

07:28- García Vilchis acusa que personajes como Denise Dresser y Juan Ignacio Zavala, cuñado del expresidente Felipe Calderón, se burlaron del dicho “prohibido prohibir” por la decisión del gobierno de López Obrador de prohibir la venta de vapeadores.

07:23- Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección “quién es quién en las mentiras de la semana”, dice en “sélvame del fake” que a diario se publican muchas mentiras sobre el Tren Maya, “pero se calla sobre la verdadera devastación ambiental en la Península de Yucatán”

Otra vez la lectora de “las mentiras de la semana” rechaza que la laguna de los siete colores de Bacalar haya cambiado de color por la construcción del Tren Maya.

07:23- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.