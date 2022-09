La mañanera de AMLO, 5 de septiembre, minuto a minuto

07:58- Refiere que el canciller Marcelo Ebrard presentará la propuesta.

07:54- Señala López Obrador que por la guerra Rusia-Ucrania “debería buscarse la paz porque no se hizo el trabajo para evitarla, ni los mandatarios de las potencias ni la ONU, pero todavía es tiempo”. Otra vez pide que el Papa Francisco, el primer ministro de India y el secretario de la ONU busquen el diálogo para frenar la guerra Rusia-Ucrania: “Conseguir una tregua de 5 años, cuando menos”. Lamenta que “no hay ninguna actividad en este sentido”.

07:48- López Obrador desconoce la construcción de un muro en el Istmo para contener el flujo migratorio: “No queremos muro en la frontera, mucho menos en nuestro territorio”. Recuerda que los expresidentes estadounidenses han construido muros: era como una manda, todos los presidentes hacían su tramo; yo creo que el que hizo más fue Bush o Trump. “El que dijo ‘no’ fue el presidente Biden”, indica.

07:46- Asegura que hay un crecimiento en la matrícula estudiantil en el nivel medio superior y superior, aunque es hipotético que haya una disminución en el nivel básico. Hay una campaña en la SEP para que los niños no se queden sin ir a la escuela, refiere.

07:44- Señala que Rosa Icela Rodríguez no le ha expresado que busque la jefatura de Gobierno de CDMX: Ya no hay tapados ni va a haber dedazo. No va a haber señal, son los ciudadanos, es el pueblo, es la democracia y todos tienen derechos, expresa.

07:41- López Obrador refiere que Rosa Icela Rodríguez, Martí Batres, Gerardo Fernández Noroña o Clara Brugada podrían ser candidatos para la jefatura de Gobierno de CDMX “y pueden ser más (...) ya no hay tapados”. Destaca las ecuenstas en Morena para elegir al candidato o candidata.

07:38- Menciona que se cumple con el arreglo al que se llegó con quienes administran cárceles. Destaca ahorros por 10 mil millones de pesos.

07:31- Sé que la CFE está en proceso de construcción de dos termoeléctricas, una para Mérida y otra para Valladolid, además que se contempla el transporte de gas por ductos, refiere López Obrador.

07:26- Se presentan videos de los avances en obras como el Tren Maya y Presa Santa María, Río Baluarte-Sinaloa.

07:24- Dice el titular de Profeco que el Índice Nacional de Precios al Consumidor en Alimentos y Bebidas “muestra un nivel de estabilidad, mientras que hay una ligera tendencia a la alza, tanto en el promedio de la canasta baja como en la canasta de precio más alto”.

07:22- Presenta Sheffield los precios del gas LP. Hay quien da por debajo del precio máximo, señala.

07:16- Ricardo Sheffield, titular de Profeco, anuncia que continúa errático el mercado del petróleo con una ligera tendencia a la alza. Para esta semana hay 83.9% de incentivo fiscal para la gasolina regular; 68.4% para la premium y 100% para diésel.

07:16- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.