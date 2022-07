La mañanera de AMLO, 4 de julio, minuto a minuto

07:49- La jefa del SAT destaca que la recaudación está por encima y ya superó los preniveles de pandemia. Asegura que la recaudación tributaria creció en comparación con otros gobiernos.

07:45- Quien gana más debe pagar más, dice Buenrostro al destacar la tecnología y las normas fiscales, Asegura que el órgano ya no es igual que antes. No toleramos ningún acto de corrupción en el SAT; nos vamos contra el corruptor y el corrompido, señala.

07:41- Raquel Buenrostro, jefa del SAT, conmemora los 25 años del órgano administrativo y dice que el objetivo en la 4T ha sido tener una institución con vocación humana y conciencia social. Nos hemos orientado en la honestidad en el SAT y en combatir la corrupción, agrega.

07:39- El titular de Profeco anuncia un nuveo holograma “el sello amarillo, cuida tu bolsillo”, así como calcomanías para ponerlas en negocios con básculas calibradas.

07:38- Ricardo Sheffield asegura que “en todo el planeta” se está presentando un mismo problema: Crece la tentación de muchos comerciantes de moverle a la báscula y entonces si sube el precio, le doy su rasuradita al kilo y al litro.

07:35- El índice nacional de precios al consumidor en alimentos y bebidas ha tomado una situación de estabilidad en México, dice el titular de Profeco a pesar que “la presión internacional sigue muy alta en todos los alimentos”.

07:33- Sheffield informa que el precio de gas LP es de 24.49 pesos por kilo para cilindro y 13.21 pesos por litro para tanque estacionario. Señala que hay quienes dan por debajo del precio establecido.

07:28- Ricardo Sheffield, titular de Profeco, anuncia que se mantiene el 100% de incentivo a las gasolinas por parte del Gobierno federal.

07:26- A pesar de la pandemia y la guerra en Ucrania, tenemos finanzas públicas sanas y presupuesto para financiar programas de Bienestar y avanzar en obras que se están construyendo, declara. Con presupuesto público se financió el AIFA, el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, destaca al mencionar otros programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

07:24- Tenemos una hacienda pública sana y fuerte, por lo que no hemos tenido que recurrir a deuda, dice. Destaca el trabajo de los funcionarios del SAT, encabezados por Raquel Buenrostro.

07:22- Destaca López Obrador que “se ha cumplido con el compromiso de no aumentar impuestos desde que llegamos, esto no sucedía antes; al mismo tiempo no se han creado impuestos nuevos”. Asegura que se terminó con la evasión fiscal y con la condonación de impuestos a los “altos personajes”.

07:20- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Anuncia que se conmemorarán los 25 años del SAT, “la institución que procura que todos los ciudadanos contribuyan al desarrollo del país”.