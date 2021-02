La mañanera de AMLO, 25 de febrero, minuto a minuto

09:43: Refiere que la próxima semana acudirá a la mañanera Santiago Nieto, titular de la Unida de Investigación Financiera. Termina la conferencia.

09:42: Pide al canciller Marcelo Ebrard y al secretario de Turismo. Miguel Torruco, informar de la situación turística en el país.

09:40: Dice que la promoción turística es mejor que la de antes. Es otra cosa la fama de México en el extranjero, apunta el Presidente y dice que ya no es el país de escándalos de corrupción ni de violencia generalizada.

09:39: López Obrador expresa su apoyo a un reportero por hacer denuncias y destaca “su labor civil”.

09:33: Un ciudadano solicitó por transparencia saber cuánto papel sanitario usaba yo, cuenta el Presidente.

09:32: “Se enojan mucho, pero yo tengo una característica, soy perseverante y estoy aquí para llevar a cabo una transformación, entonces no voy a dar ni un paso atrás ni para agarrar impulso”, declara y recuerda al escritor Carlos Pellicer.

09:29: Nadie ha padecido después de quitar los fideicomisos, dice.

09:26: Señala que los organismos autónomos son grupos de intereses creados y dice que "ganan por hacer trabajos alcahuetes".

09:23: La gente está apoyando al Tren Maya, dice y acusa que “mexicanos a favor de la corrupción” está en contra del proyecto.

09:19: El Presidente destaca la construcción del Tren Maya hasta Cancún y menciona complicaciones “por el derecho de vía”. Voy a ir a explicar cómo lo vamos a hacer, lo más pronto posible, refiere.

09:16: Pronostica que a mediados de año inicie la reactivación turística. “Yo ya veo la luz al final del túnel”, señala y destaca la construcción del Aeropuerto de Cancún.

09:13: Apuesta por el diálogo en Sonora para evitar confrontaciones. Menciona que “cuando declaran la Guerra contra el Narcotráfico, la política se va al carajo”.

09:11: Señala que pedirá un informe sobre la construcción de una carretera en Sonora.

09:07: No podemos estar pidiendo que los gobiernos extranjeros se disculpen, si nosotros no hacemos lo mismo, señala. "No se trata sólo de pedir perdón, sino de revindicarlos".

09:04: López Obrador refiere que hay avances con los pueblos yaquis. Anuncia un acto para ofrecerles disculpas “por toda la represión que padecieron sus antepasados”.

09:02: Tenemos terminados 140 cuarteles de la Guardia Nacional, apunta.

08:59: El Presidente señala que hay más trabajo coordinado y más elementos de la Guardia Nacional para reducir la violencia en Tijuana.

08:54: Es notorio el acaparamiento de vacunas en el mundo, refiere. "América Latina, muy maltratada", dice y agrega que en elgunos lugares las tienen congeladas.

08:53: Presenta el Programa Nacional de Vacunación, y dice que “si esto resulta”, a finales de marzo “tendríamos vacunados a todos los adultos mayores, con una primera dosis, y al personal médico que atiende Covid-19.



08:50: Vamos a esperar, dice sobre la llegada de vacunas del programa Covax. Agradece al embajador de China en México, por su apoyo en el traslado de 800 mil dosis.

08:48: A finales de 2023 vamos a dejar de comprar las gasolinas, vamos a ser autosuficientes, señala.

08:47: Nosotros tenemos que ir caminando a la autosuficiencia, menciona.

08:46: Celebra un plan que dará a conocer Joe Biden para que Estados Unidos sea autosuficiente “y en vez de cerrarse, haya acuerdos, me imagino con nosotros, para garantizar su abasto”.

08:43: Que se haga una revisión, dice sobre el informe de la ASF.

08:41: López Obrador señala corrupción en la administración de los reclusorios con contratos leoninos sin "ganancias razobales".

08:37: Recuerda un ensayo de Antonio Ortiz Mena, de cómo manejó la Secretaría de Hacienda con Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz; así como la nacionalización de la industria eléctrica y el manejo del desarrollo turístico en la Riviera Maya "con ganancias razonables".

08:34: Acusa que empresarios, políticos y expresidentes se beneficiaron con contratos de la industria eléctrica y después sirvieron para empresas privadas. “Es una vergüenza nacional, es como si yo termino y me voy a trabajar con Odebrecht”, dice.

08:30: No va a subir el precio de la energía eléctrica, puntualiza.

08:28: El diablito me está diciendo, con los ahorros del aeropuerto, casi vamos financiar el Tren Maya, señala.

08:25: Pide un informe de cómo los periodistas, no sólo Carlos Loret de Mola, manejaron el informe de la ASF.

08:21: La Auditoría, sin duda, debe de tener auditores, abogados, funcionarios que vienen de tiempo atrás y que también deben de pertenecer o simpatizar con la oposición, esto es natural, refiere y agrega que “sin cuidado de lo más elemental, se atreven a dar un informe totalmente tendencioso y falso”.

08:16: No defiendo a nadie, estamos en un proceso de transición, dice sobre el tema de la ASF.

08:10: Me enteré por mi esposa, hace 5 días, de lo que era “rompe el pacto patriarcal”. Cuando se habla de “rompe el pacto”, ya lo estoy rompiendo, ya rompí el Pacto por México, menciona. “Son expresiones importadas, copias”, dice. Nosotros somos respetuosos de las mujeres, de los seres humanos, pero en eso se monta el conservadurismo, en el caso de Félix Salgado Macedonio, como es candidato, toda la oposición y como dije, que resuelvan los guerrerenses y la ley, señala.

¿Por qué hacer mediático? ¿De cuándo acá los conservadores se convierten feministas?, cuestiona y refiere que es humanista.

08:08: Ya se está construyendo un gran museo que va a ser algo extraordinario en la historia de la arqueología y la cultura, con todos los restos de mamut que se están encontrando en Santa Lucía, dice.

08:03: Ahí están queriendo hacer lo mismo, recogiendo dinero, no sólo es la delincuencia organizada, también la delincuencia de cuello blanco que también está organizada, refiere. Añade que Claudio X. González está en contra de la Reforma Eléctrica y relaciona a Claudio X. González papá como asesor de Carlos Salinas de Gortari.

08:00: López Obrador exhibe un video de ataques de la oposición en su contra.

07:57: Acusa que Claudio X. González animó “para que se unieran en contra de nosotros”. Dice que pondrá un documental en la mañanera sobre populismo para exhibir “cómo manipulaban”.

07:53: Recuerda que en la carta que envió en días pasados a gobernadores, se pidió no realizar delitos electorales para garantizar la democracia. “Vamos a llevar acciones para proteger a candidatos”, dice.

07:51: Estamos actuando para darle protección a los candidatos y que no sean candidatos del crimen organizado ni la delincuencia de cuello blanco, menciona. Recuerda que en 2006 cometieron fraude electoral en su contra.

07:45: Cuando hay elecciones se mete el crimen organizado y también la delincuencia de cuello blanco, y toman partido a favor de candidatos, responde López Obrador sobre el asesinato de Ignacio Sánchez, aspitante a una alcaldía de Quintana Roo.

07:39: Tiene todo el derecho, nosotros no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas, responde el Presidente al gobernador de Tamaulipas, quien señaló que las acusaciones en su contra vienen de Palacio Nacional.

07:37: Sobre una red de contrabando de combustible, López Obrador dice que se combate el huachicoleo y que ha disminuido en su administración. Hay información que se introduce combustible de contrabando en la frontera, pero no hay elementos, señala.

07:34: Sobre la solicitud de la FGR para quitarle el fuero a Francisco García Cabeza de Vaca, dice que ya está en la Cámara de Diputados y ahí van a determinar si se puede someter a proceso al gobernador de Tamaulipas. “Es un proceso muy transparente, abierto”, dice y agrega que el juicio empezará en el Poder Judicial de Tamaulipas.

07:33: No es un asunto personal contra nadie de la ASF, dice. Sobre la salida del auditor, dice que eso le corresponde a Disputados y no podían dejar pasar el tema pues no se puede engañar ni manipular a la gente.

07:31: Acusa a “intelectuales orgánicos” y pide la investigación.

07:27: Acusa que el documento del aeropuerto se filtró y lo manejó la prensa “alquilada. “Vean el escándalo que hicieron”.

07:25: Solicita, en la carta, que se emprendan las acciones necesarias para impulsar una investigación que permita esclarecer a fondo de las “equívocas acusaciones de la ASF y despeje la lamentable desinformación del documento que indujo en sectores de la opinión pública”.

07:22: Lee la carta dirigida a la presidenta de la Mesa, Dulce María Sauri. Acusa informe tendencioso.

07:18: Inicia la conferencia. Sobre el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice: “no creo que hayan hecho mal las cuentas, aún así, sería lamentable que la Auditoría Superior de la Federación hiciera mal las cuentas”.

Se trata de una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores. No vamos a dejar pasar este asunto porque está de por medio la dignidad, agrega.

Señala que enviará una carta a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que se inicie una investigación.