La mañanera de AMLO, 16 de diciembre, minuto a minuto

07:53: Muchos de los problemas de México se originaron por la falta de democracia, por las imposiciones, denuncia.

07:48: Dice que no quiere meterse por ahora en asuntos electorales, pero sí van a estar llamando a que la gente actúe con independencia. “Para hacer valer la democracia, lo más importante de todo es que el ciudadano actúe con independencia, con criterio, que sea un ciudadano de verdad, no imaginario, que no nos dejemos manipular”, señala.

07:44: Señala que el gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa, es un hombre responsable. Señala que se trabaja para que en su gobierno no haya agresiones contra la prensa y destaca el trabajo de los reporteros en los estados.

07:36: El Presidente señala como serio y responsable a Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, tras enterarse que es el nuevo líder de gobernadores del PAN. Destaca una buena relación.

07:32: Esteban Moctezuma va a ser el próximo embajador de México en EU tras el retiro de Martha Bárcena, apunta. Señala que analiza quién ocupará el cargo de secretario de Educación Pública.

07:29: Señala que Martha Bárcena decidió cerrar su ciclo cómo embajadora. Destaca su trabajo en materia de Política Exterior y Relaciones Internacionales. He dado instrucciones al canciller Marcelo Ebrard para que se le considere a Bárcena como “embajadora eminente”, declara.

07:25: Informa que asistió a la Corte y escuchó el informe de Arturo Zaldívar, ministro presidente. Muy buen informe, hay un proceso de renovación en el Poder Judicial que va a dar frutos para que se haga realidad la justicia, apunta. Destaca un reforzamiento de los servicios de los defensores de oficio, tras reformas en el Congreso.

07:21: Agradece a diputados y senadores porque se terminó el Periodo Ordinario de Sesiones y se aprobaron reformas “muy benéficas para el pueblo de México”, como la Ley para la Administración de Afores. Las comisiones que cobran las Afores, se reducen a la mitad, señala.

07:19: Destaca la participación de los fieles de la Virgen de Guadalupe que se quedaron en casa.

07:18: Espero que pasando el 24 de diciembre baje la movilidad en la Ciudad, y esto nos va a ayudar mucho. No se trata de cerrar toda la actividad económica y comercial, incluso la recreación, señala.

07:14: Inicia la conferencia. El Presidente hace un llamado a los mexicanos, en especial a los habitantes de la Ciudad de México, a “cuidarnos en estos días”.

“En todos el país sigue afectando la pandemia del Covid”, señala y agrega que el contagio está creciendo en 8 entidades federativas, entre ellas la capital.

“Podemos entre todos controlar esta situación, si nos cuidamos”, apunta.

06:55 Se espera que en breve el presidente Andrés Manuel López Obrador inicie su conferencia.