La mañanera de AMLO, 14 de diciembre, minuto a minuto

07:46- Destaca que se deben respetar las soberanías de los países, y que haya armonía y amistad entre todos los pueblos del mundo. Menciona que el presidente Biden habla de un trato “en pie de igualdad”.

Recuerda que le acaba de enviar una carta a Joe Biden, el único presidente de EU de la historia moderna que no ha mandado construir ni un metro de muro.

07:40- López Obrador asegura que gobiernos pasados permitían que la DEA interviniera en México, violando la soberanía. Rechaza las versiones en medios estadounidenses de que su gobierno no combate al narcotráfico.

07:36- Es muchísimo el malestar que les provoca nuestra situación a los medios, expresa el Presidente. Es lo mismo que en otros países, dice al mencionar a The Washington Post, The Wall Street Journal y Financial Times. Asegura que estos medios sirven a minorías y desmiente textos sobre el Tren Maya.

07:32- López Obrador acusa que antes los medios de comunicación estaban al servicio de intereses creados y que la sección de “quién es quién en las mentiras de la semana” es para desmentir.

07:30- López Obrador dice que Miguel Barbosa fue víctima de “la embestida de los conservadores” y recuerda que el 27 de noviembre el gobernador fallecido de Puebla vino a la marcha en CDMX para marchar junto a él.

A Miguel Barbosa lo vamos a tener siempre presente porque luchó muchos años, y viene de abajo siempre abriéndose paso y enfrentando adversidades, dice.

07:26- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lamenta la muerte de Miguel Barbosa y confirma que va a Puebla a rendirle un homenaje este miércoles: "Se trata de un luchador por la democracia desde hace muchos años".