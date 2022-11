La mañanera de AMLO, 10 de noviembre, minuto a minuto

07:15- No es para presumir, “pero es posible que haya playas tan bellas como las de la Península de Yucatán, difícilmente, pero es posible en que se encuentren playas así en otras playas del mundo, es posible aunque quién sabe que haya la riqueza, en flora, en fauna (...) de lo que no tengo duda es que no hay ninguna región en el mundo con la riqueza arqueológica, artística y cultural de todo lo que es el mundo maya”, dice López Obrador ante los trabajos arqueológicos del Tren Maya. Destaca los hallazgos de piezas arqueológicas.

07:14- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que el reporte Cero Impunidad es “muy importante” para que la gente sepa que se cometen delitos, “pero que no hay impunidad”. Se actúa y se dan resultados, dice.