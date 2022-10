La senadora panista Kenia López Rabadán anunció decisión de buscar la candidatura del PAN a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024.

“Soy 100% chilanga. Aquí nací, he vivido, estudiado y trabajado. Conozco la ciudad y sus problemas. Pero también las soluciones. Voy a ser la candidata de mi partido para la Jefatura de Gobierno”, dijo Kenia López Rabadán en sus redes sociales la senadora de Acción Nacional.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, la vicecoordinadora de la bancada panista en el Senado expresó: “Vamos a ganar la Ciudad de México y por supuesto que por fin habrá un gobierno honesto, un gobierno decente, un gobierno que dé resultados en esta capital”.

Afirmó que la izquierda lleva 25 años gobernando la Ciudad de México y solamente hicieron una línea de Metro “y esa se les cayó”.

López Rabadán señaló que la ciudadanía ya salió en 2021 a decir que no quieren al actual gobierno, además que la oposición ganó más de la mitad de las alcaldías.

“Evidentemente en las próximas elecciones, en el 2024, por supuesto que la oposición va a ganar. (…) evidentemente va a ser durísimo, va a ser un trabajo inteligente, honesto, con propuestas, hoy es evidentemente, no es momento de hacer propuestas porque la ley me lo prohíbe, pero nosotros en el Partido Acción Nacional estamos convencidos de que vamos a ganar la ciudad en 2024 y yo tengo un trabajo claro y específico desde el Senado de la República para la Ciudad, para ser la candidata de mi partido, para ganar esta tan hermosa capital que necesita buenos resultados ya”, expresó.

Advirtió que no se puede seguir en la capital del país con inseguridad, con corrupción, con una falta de vialidades ni con transporte público terrible.

“Yo nací aquí en la Ciudad de México ,crecí, estudiado y trabajado, conozco el Metro, me he subido durante mucho, soy totalmente, 100% ciento chilanga, conozco el Metro Pantitlán, conozco Santa Fe, conozco la Central de Abasto, he tenido la oportunidad de hacer varias campañas en la Ciudad de México y me queda claro que hoy vamos a ganar”, externó.

Además de Kenia López Rabadán, han levantado la mano para competir por la candidatura del PAN a la jefatura de gobierno, la senadora Xóchitl Gálvez; el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y el coordinador de los diputados panistas, Jorge Triana.



